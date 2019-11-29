RT programcısı: Yalan haber yalnızca sosyal medyada değil, birtakım geleneksel Batı basını eliyle de üretiliyor

10. Boğaziçi Zirvesi Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP-ICP) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleniyor. Rosatom'un sponsorları arasında bulunduğu etkinlikte konuşan Russia Today (RT) Arapça’nın programcılarından Salam Mosafir, yeni medya ve dezenformasyon konusunda konuşma yaptı.

Yalan haberin yalnızca sosyal medyada değil, geleneksel medyada da sıklıkla üretildiğine değinen Mosafir “Yalan haber yayınlayarak dezenformasyon yaratmak günümüzde ciddi bir sorun. Ancak maalesef yalan haber yalnızca sosyal medyada değil, konvansiyonel medya tarafından da üretiliyor. Üstelik geleneksel medyanın bu yalan üretim sürecine müdahil olması, sorunu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Sosyal medya, zaman zaman dezenformasyon kaynağını da yalan bir şekilde geleneksel medyaymış gibi gösterebiliyor. Örneğin, bir haberin kaynağı RT Arapça olmamasına rağmen bize atıfta bulunabiliyorlar” diye konuştu.

‘Batı medyası, dezenformasyonda büyük rol oynuyor’

Batılı medyanın yalan ve yanıltıcı haber üretimindeki önemli rolüne işaret eden Mosafir “Daha da önemlisi güvenilir medya kuruluşları kendileri bu yalan haber üretim süreçlerine dahil olabiliyor. Mesela Washington Post, New York Times veya Guardian gibi gazeteler zaman zaman yalan haberlere yer verebiliyor. Bir örnek vermek isterim. 2007 yılında Rusya büyük bir askeri tatbikat yapmıştı. Bu haberi Batı basını ‘Rusya Avrupa’yı istila etmeye hazırlanıyor’ gibi bir başlıkla verdi. Rusya’ya karşı, tamamen yanlış yönlendirme içeren bir haberdi bu. Okuyucunun bilincini bulandırmaya yönelik bir habercilikti. Orada aslında bir istila tehdidi yoktu, bütün devletler gibi Rusya da askeri bir tatbikat yapıyordu. Onlar da belki bunun farkında fakat yanıltıcı haberleri bu şekilde yayıyorlar. Bu yüzden sadece sosyal medyayı bu konuda suçlamamak lazım” dedi.

‘Dezenformasyon, Soğuk Savaş döneminden bile tehlikeli’

Mosafir “Geleneksel medyanın da bu konuda büyük rolü var. Bu yalan haber meselesi öyle bir noktaya geldi ki, Soğuk Savaş döneminden bile çok daha tehlikeli sonuçları olabiliyor. Bunun için tam manasıyla dijitalleşme de birçok tehdidi beraberinde getiriyor. Zaten günümüzde hangi bilginin doğru hangi bilginin yanlış olduğunun ayırdı oldukça zorken tamamen dijitelleştiğimizde, daha ileri yıllarda, bu durum daha da çözümsüz bir hal alabilir” diye ekledi.

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