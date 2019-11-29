Rus uzman: Türkiye meselesinin çözümsüz kalması, NATO içinde yeni bir bölünmeye yol açtı

Rus uzman Danilov, Türkiye meselesinin çözümsüz kalmasının NATO içinde yeni bir bölünmeye yol açtığını söyledi. Uzman, Türkiye'nin kendisine yönelik baskıyı stratejik çıkarlarına yönelik tehdit olarak gördüğünü vurguladı.

Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Öğretim Üyesi Dmitriy Danilov, Türkiye ile NATO arasındaki gerilimli süreci değerlendirdi.

Türkiye meselesinin çözümsüz kalmasının NATO içinde yeni bir bölünmeye yol açtığını söyleyen Danilov, zira Türkiye'nin ABD ve diğer NATO müttefiklerinin baskısını kabul edilemez bulduğunu ve ülkenin stratejik çıkarlarına yönelik tehdit olarak gördüğünü belirtti.

Danilov, "Türkiye, Suriye krizini ve sınır bölgelerindeki Kürt meselesini ulusal güvenlik sorunu olarak görüyor. Bu bağlamda Türkiye, diğer NATO ülkeleri gibi ulusal güvenliğinin desteklenmesi için İttifak'ın kaynaklarından yararlanmayı bekleyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tam olarak vurgu yapıyor. Bu, NATO'nun mevcut konseptinde de belirtiliyor" dedi.

Danilov'a göre Türkiye ile NATO müttefikleri arasında Suriye'yle ilgili büyük görüş ayrılıkları mevcut. Türkiye'nin ciddi argümanlar ortaya koyduğunu ve bunun tartışmayı körüklediğini kaydeden Rus uzman, şu anda örneğin Avrupa'da Türk meselesiyle ilgili ilkesel kararlar bulunmadığını belirtti.

Danilov, "Bu durumda Türkiye, yalnızca NATO'dan destek almayı değil, aynı zamanda kendisini daha önce NATO'da olmayan bağımsız bir oyuncu, üçüncü bir güç olarak konumlandırıyor. Türkiye'nin çıkışı, ABD'nin yanı sıra diğer NATO ortaklarından gelen baskıyı kabul edilemez görmesinden kaynaklanıyor. Zira bu baskı, Türkiye'de ülkenin stratejik çıkarlarına bir meydan okuma olarak algılanıyor" ifadelerini kullandı.

Rus uzman, Türkiye'nin ABD'nin silah sevkiyatını reddetmesi, özellikle de S-400 alımı ile bağlantılı baskısını azaltmak istediğini belirtti.

Danilov, "Türkiye, Rus silahları için ABD silahlarından vazgeçemez. Şu anda Türk ordusu büyük oranda Amerikan silahlarıyla donatılmış durumda. Türkiye'nin NATO zirvesinden bir şekilde ciddi bir kayıp yaşamadan çıkılması, yani askeri satın almalar ve orduya silah sevkiyatı konusunun çözümsüz kalması önem taşıyor. Elbette Türkiye'den kararlar talep edecekler" ifadelerini kullandı.

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