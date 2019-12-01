İBB Spor AŞ'nin başındaki Onur: İstanbullu’ya 39 ilçede 300 noktada spor yaptıracağız

İBB’nin spor konusundaki adımlarını Akşam Postası canlı yayınında anlatan Renay Onur, "Farklı 40 nokta halkın spor yapabileceği yerlerde ve belirli saatlerde egzersizler yaptırıyoruz. Hedefimiz 1, 1.5 yıl içerisinde 39 ilçemizde 300 noktaya çıkabilmek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası sırasında İstanbulluları spora teşvik edeceklerini ve toplumsal spor bilinci yaratılacağını söylemişti. İBB’nin spor konusundaki adımlarını İBB Spor AŞ’nin başındaki Renay Onur ile Akşam Postası canlı yayınında konuştuk.
Atilla Güner’in sorularını yanıtlayan Onur, İBB’nin spor tesislerinin AK Parti belediyelerine devri iddialarını da yorumladı: “Bizim işlettiğimiz 48 adet spor tesisimiz var. Kültür ve sanat konusunda çalışan bazı yerler ilçe belediyelere devredildi. Spor konusunda ise şu anda devir konusu değil. 25 ayrı branşta faaliyet gösterdiğimiz yılda 500 bin İstanbullunun 5 milyon kez kullandığı 48 adet tesiste değişiklik söz konusu değil, biz devam ediyoruz."
Onur, İstanbullu’ya sporu özendirmek için yapılanları ise şöyle anlattı: "İstanbul’un aktif bir şehir olmasını istiyoruz. İstanbullunun daha fazla hareket ettiği daha fazla spor yaptığı bir şehirde yaşamasını istiyoruz. Spor tesislerini daha verimli kullanılması gerekir. Tesislerimizde 2 bin 400 kişi çalışıyor. Bunlara ek olarak 180 adet okul spor salonunda hem okuldaki çocuklara hem de okul saatleri dışında halka hizmet verdiğimiz tesislerimiz var. 50 Tesiste hizmet verebildiğimiz kişi sayısı bir yılda 500 bin kişi. Bu yüzden İstanbul’un parklarını meydanlarını spor tesisi haline getirmemiz gerekiyor ve biz buna başladık. Farklı 40 nokta halkın spor yapabileceği yerlerde ve belirli saatlerde egzersizler yaptırıyoruz. Hedefimiz 1, 1.5 yıl içerisinde 39 ilçemizde 300 noktaya çıkabilmek. Sabahları ve akşamları olmak kaydıyla eğitmenler aracılığıyla İstanbulluların güne spor başlayıp günü sporla bitirdiği bir ortam yaratabilmek. Son 2 ay içerisinde 8 bin kişiyi bu şekilde sabah sporlarından faydalandırabildik."
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