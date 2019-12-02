‘Rusya, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’ın onayladığı ortak bir finans merkezi kurulmalı’

Rusya Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatörü Malik Kerimov “İslam ülkeleri ortak bir finans merkezi kurmalı. Rusya, İran, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın destekleyeceği böyle bir merkez, Türkiye’deki milyonlarca mültecinin yükünün bölge ülkeleri tarafından paylaşılmasının önünü açar. Pek çok konuda ortaklıkların önünü açar” dedi.

Rusya Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatörü Malik Kerimov “İslam dünyasının hepsi beraber bir finans merkezi açması için banka açması lazım. Bunun için doğru adres hem hem Şii hem Sünni nüfusun yaşadığı Azerbaycan olabilir. Bunu, milyonlarca Müslüman’ın yaşadığı Rusya, İran, Türkiye ve hatta Suudi Arabistan da destekler” dedi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP-ICP) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi için bulunduğu İstanbul'da Sputnik'in sorularını yanıtlayan Kerimov şöyle konuştu:

‘Arap ülkeleri parayı, bölgeye bombalar yağdıran İngiltere’de harcıyor’

"Böyle bir finans merkezinin kurulması, Müslüman ülkelerinde eğitime, bilime, kültüre, tarihi finanse etmek için kullanılabilir. Halbuki bugün bakıyorsunuz, Araplar paraları nerede harcıyorlar? İngiltere’de. Büyük iş adamları paralarını İngiltere’ye yatırıyor. Ama ne oluyor? Savaşta da İngilizler o paralarla başlarına bomba yağdırıyorlar. Ben de hiç olmazsa İslam dünyasının bir finans gücü olsun, finans olunca bazı stratejik konuları da çözebilirler. Daha rahat olur.”

‘Türkiye’de neredeyse 4 milyon Suriyeli mülteci var, hiç bir Arap ülkesi Türkiye’ye destek vermiyor’

Türkiye’nin mülteci yükünün kurulacak ortak bir finans merkezi aracılığıyla paylaştırılabileceğine işaret eden Kerimov “Bugün 8 milyon Suriyeli yurtdışında, bunun 4 milyonu Türkiye’de. Bir tane Arap ülkesi yardım etmiyor. Finans merkezi olsa, bunun depremi, doğal afeti de var, oradan finans ayırabilirler. Türkiye tek başına 50 milyar dolar harcadı. Bu bizim kökenimizde var. Türk adetinde zulümde kalmış olanlara yardım eder, elini uzatır. Ama bu da bir yere kadar. Türkiye daha ne kadar bu insanlara bakabilir? Bunun bir de eğitimi, hastanesi var. Bir finans merkezi olsa, oradan birbirlerine destek verebilirler” diye ekledi.

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