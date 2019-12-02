Kayıt
22:09 02 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    'S-400, gerekirse Türkiye'yi NATO'nun hava saldırılarına karşı korur'

    © AA / Sefa Karacan
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (155)
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103947/75/1039477553.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/201912021040743094-s-400-gerekirse-turkiyeyi-natonun-hava-saldirilarina-karsi-korur/

    Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi İsmail Safi’nin, Türkiye’nin Rus S-400 savunma sistemini satın almasının NATO’nun savunma kabiliyetlerini artırdığı yönündeki ifadelerini değerlendiren Perendjiev, Beyaz Saray’ın tüm açıklamalarına rağmen S-400’ü kullanmanın NATO üyeliği statüsüne aykırı olmadığını belirtti.

    Rusya Subayları Uzman Konseyi üyesi, Askeri Siyaset Bilimcileri Derneği üyesi Yedek Albay Doç. Aleksandr Perendjiev, Sputnik’e açıklamasında, “S-400 artık Türkiye’nin eline geçtiğinden sistemlerin fonksiyonlarını, amaçlarını ve elemanlarını istediği gibi değiştirebilir, tüm bunları kendisi yapabilir. S-400’ün NATO savunma sistemiyle bağdaşmadığını söylemek, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir masal. S-400 ve Patriot hava savunma sistemi gerçekten istenildiği takdirde tek bir sistemin elemanları haline getirilebilir, hatta benzer fonksiyonlar verilebilir. Bunun için ne teknik, ne organizasyon ne de kontrol sistemi açısından hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.

    S-400’ün, bir hava savunma sistemi olarak Patriot’a göre daha güçlü ve daha uygun olduğunu, bu yüzden NATO’nun kendi hava savunmasının çalışmalarını sabote edebileceğini dile getiren uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "S-400, gerekirse Türkiye’yi NATO’nun hava saldırısına karşı korur. Mesele şu ki, NATO partnerleri, misal 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi aniden sistemin çalışmalarını sabote etmeye kalkışması durumunda, Türkiye S-400 sistemini hava savunması ve füze savunmasının güvenilir bir elemanı olarak kullanabilir. Bu durumda S-400, Türkiye için askeri, hava ve füze savunması için daha güvenilir bir silah.  Bunun sebebi sadece S-400’ün taktik ve teknik özelliklerine göre daha güçlü olması değil. Bu noktada birçok şey bu silahın kimin elinde ve kimler tarafından idare edildiğine ve bu silaha yönelik dış kontrolün mümkün olup olmadığına bağlı. Misal Patriot aniden devre dışı kalabilir, çalışmayabilir. Bunu 3 yıl önce (15 Temmuz darbe girişimi sırasında) de gördük, bu yakınlarda da. İnsansız hava araçları Suudi Arabistan’daki rafinerilere saldırdığında Patriot’lar nedense çalışmadı. S-400 ise her zaman bu tür tehditlere yanıt verir."

    Halihazırda Türkiye-NATO ilişkileri ile Türkiye’nin jeopolitik konumunun değiştiğini kaydeden Perendjiev, “Bu yüzden S-400, sadece teknik değil politik açıdan da Türkiye için Patriot’a göre çok daha güvenilir bir silah. Türkiye açısından NATO’dan daha bağımsız olan silaha sahip olmak daha iyi, böylelikle kendini daha çok koruma altında hisseder” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (155)
    Etiketler:
    hava saldırıları, Patriot, NATO, S-400, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus 4.nesil çok amaçlı savaş uçağı MiG-29K.
    Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının havada çekilen etkileyici görüntüleri
    Karikatür
    Filistin'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesine tepki
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet