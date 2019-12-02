'S-400, gerekirse Türkiye'yi NATO'nun hava saldırılarına karşı korur'

Rusya Subayları Uzman Konseyi üyesi, Askeri Siyaset Bilimcileri Derneği üyesi Yedek Albay Doç. Aleksandr Perendjiev, Sputnik’e açıklamasında, “S-400 artık Türkiye’nin eline geçtiğinden sistemlerin fonksiyonlarını, amaçlarını ve elemanlarını istediği gibi değiştirebilir, tüm bunları kendisi yapabilir. S-400’ün NATO savunma sistemiyle bağdaşmadığını söylemek, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir masal. S-400 ve Patriot hava savunma sistemi gerçekten istenildiği takdirde tek bir sistemin elemanları haline getirilebilir, hatta benzer fonksiyonlar verilebilir. Bunun için ne teknik, ne organizasyon ne de kontrol sistemi açısından hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.

S-400’ün, bir hava savunma sistemi olarak Patriot’a göre daha güçlü ve daha uygun olduğunu, bu yüzden NATO’nun kendi hava savunmasının çalışmalarını sabote edebileceğini dile getiren uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"S-400, gerekirse Türkiye’yi NATO’nun hava saldırısına karşı korur. Mesele şu ki, NATO partnerleri, misal 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi aniden sistemin çalışmalarını sabote etmeye kalkışması durumunda, Türkiye S-400 sistemini hava savunması ve füze savunmasının güvenilir bir elemanı olarak kullanabilir. Bu durumda S-400, Türkiye için askeri, hava ve füze savunması için daha güvenilir bir silah. Bunun sebebi sadece S-400’ün taktik ve teknik özelliklerine göre daha güçlü olması değil. Bu noktada birçok şey bu silahın kimin elinde ve kimler tarafından idare edildiğine ve bu silaha yönelik dış kontrolün mümkün olup olmadığına bağlı. Misal Patriot aniden devre dışı kalabilir, çalışmayabilir. Bunu 3 yıl önce (15 Temmuz darbe girişimi sırasında) de gördük, bu yakınlarda da. İnsansız hava araçları Suudi Arabistan’daki rafinerilere saldırdığında Patriot’lar nedense çalışmadı. S-400 ise her zaman bu tür tehditlere yanıt verir."

Halihazırda Türkiye-NATO ilişkileri ile Türkiye’nin jeopolitik konumunun değiştiğini kaydeden Perendjiev, “Bu yüzden S-400, sadece teknik değil politik açıdan da Türkiye için Patriot’a göre çok daha güvenilir bir silah. Türkiye açısından NATO’dan daha bağımsız olan silaha sahip olmak daha iyi, böylelikle kendini daha çok koruma altında hisseder” diye ekledi.

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