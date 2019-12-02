Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı sürerken, her iki ülkenin çocuklarının birbirlerinin kültürlerinin tanıması amacıyla ‘Karşılıklı Bakışlar’ resim yarışması düzenlendi. Her iki ülkede de gerçekleştirilen bu yarışmada Türk çocukları Rusya’yı, Rus çocukları ise Türkiye’yi resmetti. Yarışmanın kazananları ise çizdikleri ülkelerde ağırlanacak.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı devam ederken Türk çocuklarına Rusya’yı, Rus çocuklarına ise Türkiye’yi tanıtmaya amaçlayan bir resim yarışması gerçekleştirildi. ‘Karşılıklı Bakışlar’ isimli çocuk resim yarışmasının Rusya’daki ilk etabının ardından, ikinci etap Kadıköy Belediyesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Dolmabahçe Rotary Kulübü işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleşti. Yarışma kapsamında Rusya’dan 98 çocuk Türkiye’yi resmederken, Türkiye’den ise 140 çocuk Rusya’yı çizdi.

'Karşılıklı Bakışlar' çocuk resim yarışmasında Türk öğrenciler Rusya'yı resmetti. © Sputnik / Burcu Okutan

Her iki ülkede de gerçekleştirilen 'Karşılıklı Bakışlar' resim yarışmasının Türkiye ayağında, Türk çocuklara Rus çocukların yazdığı mektuplar dağıtıldı. © Sputnik / Burcu Okutan

'Karşılıklı Bakışlar' çocuk resim yarışmasında Türk öğrenciler Rusya'yı resmetti. © Sputnik / Burcu Okutan

Her iki ülkede de gerçekleştirilen 'Karşılıklı Bakışlar' resim yarışmasının Türkiye ayağında, Türk çocuklara Rus çocukların yazdığı mektuplar dağıtıldı. © Sputnik / Burcu Okutan

Yarışmanın Rusya ayağı kazananı Sofia Trifonova kendi resmiyle © Sputnik / Burcu Okutan

'Karşılıklı Bakışlar' resim yarışmasının katılımcıları © Sputnik / Burcu Okutan

Karşılıklı Bakışlar yarışması ödül töreninden kareler © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 7 © Sputnik / Burcu Okutan 'Karşılıklı Bakışlar' çocuk resim yarışmasında Türk öğrenciler Rusya'yı resmetti.

Amaç, her iki ülkenin çocuklarına kültürleri tanıtmak

Her iki ülkeden 8-18 yaş arasındaki çocukların, birbirlerinin kültürlerini ve ülkelerine katkıda bulunmuş değerli insanlarını tanıması amacıyla düzenlenen yarışmada Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Kadıköy Sanat Okulu öğrencileri yarıştı. Resimleri Türk ve Rus Rotary Kulübü üyeleri, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve Kadıköy Belediyesi temsilcilerinden oluşan jüri değerlendirdi.

Yarışmanın İstanbul’da gerçekleşen ikinci etabının ödül törenine Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nu temsilen Mikhail Kamenev, Dolmabahçe Rotary Kulübü Başkanı Galip Arbak, Türkiye-Rusya Rotary Uluslararası Komitesi Başkanları Emrah Kınav ve Natalya Mesyaşnaya, Çeropovets Resim Okulu Müdürü Tatyana Smirnova ve yarışmanın Rusya ayağı kazananı Sofia Trifonova katıldı.

Yarışmanın galibi 3 Türk çocuğu Rusya yolcusu

Yarışmanın kazananları Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Mertcan Mert, Melis Gürsoy, Ece Ünal oldu ve Rusya gezisine hak kazandı. Türkiye-Rusya Rotary Uluslararası Komitesi özel ödüllerini Kadıköy Sanat Okulu öğrencilerinden İrem Mete, Defne Dangaç, İremsu Özalp kazanırken, Rusya Çeropovets Resim Okulu özel ödüllerine ise İlkay Uslu, Aslıhan İpek hak kazandı.

‘Nisan ayında müzik projesi gerçekleşecek’

Yarışmanın ödül töreninin ardından Sputnik’e konuşan Dolmabahçe Rotary Kulübü Başkanı Galip Arbak “Yarışmanın Rusya kazananlarını burada, Türkiye’deki kazananlarını ise Rusya’da ağırlayacağız. Rusya’daki Rotary Kulüpleri de bu işin içinde, ortak proje yapıyoruz. Bunun sonrasında ise müzik üzerine bir planımız var. Nisan ayında Rusya’dan misafirlerimiz gelecek, konserler verilecek. Bu gibi etkinliklerde kültürler birbirini tanıyor. Rusya’daki çocuklar bizi, Türkiye’deki çocuklar ise Rusya’yı çizdi. Bu bir farkındalık yaratıyor. Sanat, her kapıyı açan insan uğraşlarından” dedi.

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