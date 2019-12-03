NATO içindeki ‘Türkiye ikilemi’ nasıl çözülecek?

Türkiye’nin Akdeniz’deki son hamleleri ve terörle mücadele ile ilgili çağrıları, Londra’da yapılan NATO zirvesinin ana gündeminin önemli parçasını teşkil etmektedir. NATO içerisinde Türkiye ile ilgili bir ikilemin olduğu ortada.

Peki bu ikilem nasıl çözülecek? Londra görüşmeleri sonucunda Ankara’nın talepleri karşılanacak mı?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu konuda çok önemli bir açmaz var. Bir tarafta Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı Batı endeksli tehditler. Diğer tarafta Batı için Türkiye’nin jeopolitik vazgeçilmezliği. Bununla ilgili geçmiş dönemlerde ortaya konulan etkiler sonuç üretmiş olsaydı, bu toplantı belki çok daha farklı bir toplantıya dönüşebilirdi. Ama Türkiye direndi ve direnmekle kalmayıp yeni gelişen ilişkiler çerçevesinde bazı önemli refleksler üretmeye başladı. Bu NATO’nun, “Daha önce bu tür krizlerle çok karşı karşıya kaldık” demesine rağmen, sürecin gelişmesiyle bambaşka bir fotoğraf ortaya koyuyor. Yani Türkiye, YPG-PKK meselesi, Doğu Akdeniz’de haklarını ihlal eden işbirlikleri ve partnerlerinin kirletilmesine yönelik eğilimlere rağmen pes etmedi. Türkiye buna direndi ve dedi ki, “Siz eğer gerçekten bir dost ve müttefikseniz ve YPG-PKK’yı kendi belgelerinizde terör örgütü demişseniz bunun gereğini yapmak zorundasınız”.

© AP Photo / Alex Brandon NATO'nun Londra Zirvesi'nde Genel Sekreter Stoltenberg'den Türkiye açıklaması ''

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