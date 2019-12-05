Kayıt
12:49 05 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Londra zirvesinin ardından: ‘NATO’nun geleceğinin olup olmadığı bile tartışma konusu’ 

    © AP Photo / Evan Vucci
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    111
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104075/90/1040759027.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/201912051040767184-londra-zirvesinin-ardindan-natonun-geleceginin-olup-olmadigi-bile-tartisma-konusu/

    NATO’nun 70. yıldönümü zirvesini değerlendiren Prof. Dr. Hasan Ünal “Türkiye, zirveden istediğini alamamış gibi gözüküyor, taraflar arasında ortak nokta yok” dedi. Gazeteci Ceyhun Bozkurt ise zirveden çok NATO’nun varlığının sorgulanması gerektiğine işaret ederek “NATO’nun geleceğinin olup olmadığı bile tartışma konusu” değerlendirmesinde bulundu.

    Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ardından, üye ülkeler arasında çözüme ulaşmayan anlaşmazlıklar bırakarak sona erdi. Zirve başlarken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizin etrafında birleşmeye devam edeceğiz" dese de NATO üyelerinin birbirlerini kime karşı koruyacağı noktasındaki soru işaretleri giderilmedi. 

    Baltık Planı’na destek veren Türkiye’ye, NATO’dan YPG konusunda destek gelmedi

    Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerinin Türkiye’ye karşı YPG’ye verdiği desteğe sert tepki göstermiş ve NATO’nun Baltık Planı’nı kastederek "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz” ifadelerini kullanmıştı. Stoltenberg, zirvenin ardından Türkiye’nin NATO’nun Baltık Planı’na destek verdiğini açıkladı. Ancak Türkiye’nin NATO’dan beklentilerinin herhangi birinin kabul edildiğine ilişkin bilgi yok.

    NATO’nun ortak ‘terörizm’ tanımı yok

    Öte yandan, kısa bir süre önce "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Salı günü bir kez daha Türkiye’nin güvenliğiyle ve bölgesel çıkarlarıyla çelişen sert açıklamaları oldu. Macron, YPG’yi “müttefik” olarak gördüklerinin altını bir kez daha kesin bir dille çizerek “Masada ortak bir terörizm tanımı yok. Türkiye'ye baktığımda, bizimle omuz omuza IŞİD'e karşı savaşmış olanlara karşı savaşıyorlar ve bazen IŞİD'in vekilleriyle birlikte çalışıyorlar” dedi. Macron ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını da "Hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor?" sözleriyle eleştirdi.

    ‘Türkiye, zirveden istediğini alamamış gibi gözüküyor, taraflar arasında uzlaşma yok’

    Söz konusu açıklama ve gelişmeler ışığında zirveyi, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ve M5 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Sputnik’e değerlendirdi. Ünal’a göre NATO Zirvesi sonrası tablo, Türkiye’nin zirveden istediğini elde edemediğine işaret ediyor: 

    NATO’nun yayınlanan ortak bildirisi çerçevesinde düşünülürse; Türkiye, NATO zirvesinden istedikleri alamamış olarak görülüyor. Zira, NATO’nun YPG ile ilgili bir açıklaması yok. NATO deklarasyonunda terörle mücadeleye ilişkin genel ifadeler var ancak bunun YPG’yi kapsaması çok olası gözükmüyor. Bu deklarasyon, 11 Eylül olaylarının ardından şekillenen NATO konseptinin devamından ibaret. Suriye konulu dörtlü zirvede de durum çok farklı değil. Oradan da ‘İdlib dahil olmak üzere sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve saldırılar yapılmaması’ şeklinde bir ifade öne çıktı. Ancak bunun kararını verecek olan taraf, Rusya ve bir ölçüde de Suriye’dir. Dolayısıyla bu kararın da çok fazla önemi olmayabilir. Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacıların BM kuralları çerçevesinde geri gönderilmesinden bahsediyor. Halbuki, Türkiye onları, oluşturmayı düşündüğü güvenlikli bölgeye yerleştirmeyi istiyor. Dolayısıyla ortak bir nokta yok gibi gözüküyor.

    ‘NATO, YPG’ye karşı Türkiye’ye destek vermemekte kararlı’

    Bozkurt ise konuya ilişkin “NATO’nun Londra Zirvesi öncesinde öne çıkan başlıklar, Türkiye ile Fransa merkezli gerilim ve Türkiye’nin NATO’nun Baltık Planı’na karşı tutumu öne çıkmıştı. Bir anlamda zirve Türkiye merkezli gelişmeler ışığında yapıldı. Türkiye’nin, Rusya’ya karşı oluşturulan Baltık Planı’na destek için tavrı “NATO, PYD/YPG’yi terör örgütü kabul eder ve bizi desteklerse biz de Baltık Planı’na onay veririz” şeklindeydi. Zaten Fransa ile yaşadığımız gerilimde de Fransa’nın PYD/YPG terör örgütünü açık açık desteklemesi etkiliydi. Ancak zirvenin sonuç deklarasyonunu ve yapılan açıklamaları değerlendirdiğimizde, terör örgütüne karşı Türkiye’ye bir destek görülmüyor” ifadelerini kullandı. 

    ‘Baltık Planı’nın hayata geçirilmesi çok zor gözüküyor’

    Türkiye’nin Baltık Planı’na desteğini de değerlendiren Bozkurt “Türkiye’nin Baltık Planı’na destek vermesi meselesine gelince... Ben bu planın işleyebileceğini düşünmeyenlerdenim. Çünkü NATO içinde birçok ülke Rusya ile çok derin stratejik işbirlikleri yapıyor. Almanya öyle, Fransa öyle… Türkiye de aynı şekilde. Bu nedenle sözle gerçekleşse bile hayata geçirilmesi konusunda çok ciddi sorunlar olacağı görülüyor” dedi. 

    ‘Türkiye veto hakkını saklı tutuyor, NATO’nun ileriki planlarını veto edebilir’

    Türkiye’nin NATO’ya karşı kozlarını kullanmayı ertelemiş olabileceği ihtimaline de değinen Prof. Ünal “Eğer Türkiye, NATO’ya karşı kozlarını ileride kullanmayı planlıyorsa, bu yönde bir politika geliştirdiyse o zaman sonuç almış denilebilir. Türkiye belki de NATO’nun otomatik işleyen bir süreç olmayacağını ve buradaki veto kartını pek çok konuda kullanabileceğini ima etmek, göstermek istemiş de olabilir. Çünkü tarihte de Türkiye, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki faaliyetlerini ve tatbikat girişimlerini NATO’da veto ederek durdurdu. Aynı şekilde NATO’nun beşinci maddesini sulandırmaya yönelik girişimi Türkiye, 1967 yılında istediğini alana dek veto etti. Yani, Türkiye bunu ileride de yapabilir” diye konuştu. 

    ‘Fransa veya diğer NATO ülkelerinden Türkiye’ye karşı tutumda geri adım yok’

    Fransa ve diğer NATO ülkelerinin Türkiye’ye yönelik tutumlarında geri adım atmadığına işaret eden Ünal “Türkiye’nin NATO içinde YPG ile ilgili yayınlanmasını istediği bir belgesi vardı. Özellikle Macron onun yayınlanmasına muhalefet ediyordu. Acaba bu belgenin yayınlanması mı söz konusu olacak? Eğer böyle ise Türkiye çok az beklentiyle bu işe girmiş ve onları elde etmiş demek olur. Yine de Türk yetkililerin ilerleyen günlerde yapacağı açıklamaları da beklemek lazım” dedi. 

    ‘Dünyanın merkezi Avrasya’ya kayıyor, NATO için alarm zilleri çalmakta’

    NATO Zirvesi’nden daha önemlisinin NATO’nun varlığını tartışmaya açmak olduğunun altını çizen Bozkurt ise “Zaten dünyadaki gelişmeler, medeniyet merkezinin Avrasya, Asya coğrafyasına doğru kayması da NATO’nun geleceği açısından alarm zilleri çaldırmakta. Kendi içinde çok ciddi temel problemler yaşayan NATO’nun bir geleceğinin olup olmaması önümüzdeki dönemde en önemli tartışma konularının başında gelecektir. NATO Zirvesi’nin bana sorarsanız en önemli sonucu, Çin’in yükselişinin ilk kez bir NATO belgesinde açıktan rahatsızlık konusu olarak dile getirilmesi. Bu da gelecek projeksiyonu açısından işaret vermekte. Özetle, NATO kendi içindeki tartışmaları sonuçlandırmadı. Sadece halının altına süpürdü. Rusya ve Çin’e karşı geliştirilen politikalar da başta Türkiye olmak üzere çok sayıda NATO üyesi ülke, bu gücün merkezinden çok farklı düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Diğer liderlerin kendisiyle alay etmesine kızan Trump: NATO zirvesinden erken ayrılmaya karar verdim
    Merkel'den NATO Liderler Zirvesi'ne dair açıklama: Çok yapıcı bir görüşme yaptık
    Polonya Cumhurbaşkanı, Rusya'ya 'NATO düşmanı' demeyi reddetti
    Alman milletvekili Schmid: NATO Türkiye’nin S-400 alımına yanıt vermeli
    İYİ Partili Çıray: NATO Zirvesi, AKP'nin büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçecek
    Etiketler:
    uzlaşma, İdlib, Suriye, IŞİD, ortak açıklama, S-400, Terörle mücadele, Terör örgütü, Terör, PYD/YPG, YPG, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Jens Stoltenberg, Yunanistan, Fransa, Emmanuel Macron, Londra, NATO, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gecenin konuklarından model Elsa Hosk iki parçadan oluşan Celia Kritharioti markasına ait etek ve crop top ile gözler kamaştırdı.
    Londra’daki Yılın Moda Ödülleri Töreni’ne damga vuran yıldız isimler
    Karikatür
    'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet