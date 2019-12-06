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    'Sibirya'dan Sevgiler' sergisi

    ‘Sibirya’dan Sevgilerle’ sergisi açıldı: Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı bitse de halklar arasında etkileşim sürecek

    © Sputnik / Burcu Okutan
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    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (55)
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    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı son ayına girerken, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve İBB'nin işbirliğiyle "Sibirya'dan Sevgilerle" fotoğraf sergisi, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda açıldı. Başkonsolos Andrey Buravov ve İBB Temsilcisi Hülya Muratlı’ya göre bu özel yıl sonlansa da halklar arasındaki etkileşim hız kesmeyecek.

    Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işbirliğiyle düzenlenen "Sibirya'dan Sevgilerle" başlıklı fotoğraf sergisi, İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda açıldı. Açılışa Çevirmen Uğur Büke, Ressam Aygül Okutan, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine İnanır, Dr. Öğretim üyesi Korhan Korbek, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı öğretim görevlileri İmran Arbaç ve Dr. Öğretim üyesi Özge Barut dahil çok sayıda akademisyen ve sanatçı katıldı. İrkutsk Fotoğrafçılar Derneği tarafından seçilen, Rus fotoğrafçılara ait 100 eserin yer aldığı serginin açılışında, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'un yanı sıra İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı da konuşma yaptı. 

    • 'Sibirya'dan Sevgiler' sergisi İstanbul'da açıldı.
      'Sibirya'dan Sevgiler' sergisi İstanbul'da açıldı.
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle Sibirya'dan Sevgilerle fotoğraf sergisi, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda açıldı.
      Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle "Sibirya'dan Sevgilerle" fotoğraf sergisi, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda açıldı.
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • 'Sibirya'dan Sevgiler' sergisinden bir kare
      'Sibirya'dan Sevgiler' sergisinden bir kare
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • 'Sibirya'dan Sevgiler' sergisi 21 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık.
      'Sibirya'dan Sevgiler' sergisi 21 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık.
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Sibirya'nın bilinmeyen yönlerini, halkını ve bölgede yaşamı anlatan 100 fotoğraftan oluşan sergi, Cemal Reşit Rey'de meraklılarını bekliyor.
      Sibirya'nın bilinmeyen yönlerini, halkını ve bölgede yaşamı anlatan 100 fotoğraftan oluşan sergi, Cemal Reşit Rey'de meraklılarını bekliyor.
      © Sputnik / Burcu Okutan
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    © Sputnik / Burcu Okutan
    'Sibirya'dan Sevgiler' sergisi İstanbul'da açıldı.

    ‘Sibirya’nın güzellikleri Türk fotoğrafseverlerle buluşuyor’

    Başkonsolos Buravov, Cemal Reşit Rey Kongre Salonu’nda yaptığı konuşmada “Sizi bu güzel mekanda, ’Sibirya’dan Sevgilerle’ sergisinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İrkutsk Fotoğrafçılar Derneği fotoğraflarının yer aldığı bu sergi, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ile İBB’nin kıymetli işbirliği sonucu bugün açılıyor. Sergi, Rusya’nın Sibirya’nın bölgesini Türk fotoğrafseverler ile buluşturuyor” ifadelerini kullandı. 

    ‘Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı’nı zenginleştirecek bir sergi’

    Serginin Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı’nı zenginleştirecek nitelikte olduğuna işaret eden Başkonsolos Buravov “Bu fotoğraflar arasında dünyanın ender güzelliklerinden olan ve UNESCO’nun doğal miras listesine de giren Baykal Gölü’nün yanı sıra İrkutsk’a bitişik bölgelerin güzellikleri bulunuyor. Söz konusu sergi, bölgenin yaşam tarzını gözler önüne sürecek nitelikte. Etkinliği düzenleyen İrkutsk Fotoğrafçılar Derneği 110 yıldır faaliyet gösteren bir dernek olması da ayrıca anlamlı. Bu dernek, Rusya’nın önemli fotoğrafçılık dernekleri arasında yer alıyor. Bu serginin hem Rus ve Türk halklarının etkileşimini pekiştireceğini hem de 2019 Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı’nı zenginleştireceğine inanıyorum” dedi. 

    ‘Bu sergi bir son değil, Türk-Rus kültürel etkileşimi için bir başlangıç’

    İBB Kültür Daire Başkanı Muratlı ise “Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirilen bu sergi, bu özel yılın en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Kültür ve sanat etkinlikleri, kadim medeniyetlerden çağdaş uygarlıklara kadar her zaman birleştirici bir rol oynamıştır. Türk-Rus ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan bu sergi bunun en büyük göstergelerinden biri. Aslında diller ve coğrafyalar ne kadar farklı olsa da Rus ve Türk halkının kültür ve gündelik yaşamında önemli ortak noktalar göze çarpıyor. Bir düğün töreni, dinlenen bir kadın, çocuklarıyla oynayan bir anne… Bütün bu ortak noktaları farkettiğimiz bu sergi Türk-Rus ilişkilerini daha sıcak hale getirecektir. Bu yüzden İBB olarak buna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İBB olarak dünyaya açılıyoruz. Ayrıca bu etkinliğin her ne kadar turizm ve kültür yılı sonlansa da bir son olduğuna değil, ileriki yıllardaki işbirliklerinin başlangıcı olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

    'Baykal Gölü, bölgenin en önemli çekim merkezi'

    İrkutsk Fotoğrafçılar Derneği baş editörü Elfrida Nevzorova, açılışın ardından Sputnik'e yaptığı açıklamada "Bu fotoğraf sergisi, profesyonel ve acemi fotoğrafçıların eserlerinden oluşan ve İrkutsk şehrini anlatıyor. Sibirya Gölü, bölgenin önde gelen çekim merkezlerinin başında geliyor. her yıl bu gölü görmek için Kore, Çin, Moğolistan ve Japonya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda turist geliyor. Buraya gelen turistler Baykal'ın büyüsüne kapılıyor ve göle hayran oluyorlar" dedi. 

    ‘Sibirya’dan Sevgilerle’ sergisi, 21 Aralık’a kadar görülebilir

    Sibirya'nın bilinmeyen yönlerini, halkını ve bölgede yaşamı anlatan 100 fotoğraftan oluşan sergi, İstanbul Harbiye’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 21 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (55)

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    Etiketler:
    Türk-Rus ilişkileri, Andrey Buravov, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aygül Okutan, Fotoğraf sergisi, Sergi, Fotoğraf, Sibirya, Rusya, Türkiye
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