RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Şinasi Bademcioğlu, “1970’lerin İstanbul’uyla 2010’ların İstanbul’u arasında büyük fark var. İnsan ilişkileri açısından büyük fark var. İnsanlar büyük gökdelenlerde, arkadaşları yok, dostları yok, paylaşacak kimseleri yok” dedi.

Yazar Şinasi Bademcioğlu, ‘Bir Günde Yazar Oldum’ romanı ile Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı'nın konuğu oldu.

‘Beş saatlik derinliği olmayan ilişkiler’

“Şimdiki ilişkiler anlık, ben o ilişkilere dijital ilişki diyorum” diyen Bademcioğlu, şunları söyledi: “Bir gecelik, üç saatlik, beş saatlik derinliği olmayan ilişkiler. Sadece olay iki insanın birlikte olması değil. Bunun kültürü var, sanatı var, beraber yemek pişirmesi var, seyahati var.”

‘John Steinbeck üniversiteden atılma, ben filolojiden atıldım’

Bademcioğlu, “Yaşar Kemal ortaokuldan terk, Orhan Kemal aynı şekilde… Tolstoy, Kazan Üniversitesi’nden atılma, John Steinbeck üniversiteden atılma, ben filolojiden atıldım. Joseph Conrad’ın tahsili yok, yıllarca miçoluk yapmış. Bunlar eğitim görmemişler, kendi kendilerini eğitmişler. Bir insan kendini tanımalı. Maalesef Türkiye’de insanlar kendilerini tanımıyor” dedi.

Bademcioğlu, “Çok şakacı bir yönüm vardır, her şeyi absürt yönünden alırım. Fantastik romanları sevmem. Yaşar Kemal gibi, Tolstoy gibi Dostoyevski gibi olacak, karakterleri yanımda göreceğim” diye konuştu.

‘Betonlaşmamış eski İstanbul’u özlüyorum’

“1970’lerin İstanbul’uyla 2010’ların İstanbul’u arasında büyük fark var. İnsan ilişkileri açısından büyük fark var eskiden saygı vardı. Şimdiki ilişkiler daha dijital, anlık bitiyor. O kadar bozuldu ki İstanbul, ne boğaz kaldı ne yollar kaldı. Metro yapılması güzel ama betonlaşmamış eski İstanbul’u özlüyorum. Şimdi her taraf gri. Dostluk yok, yalnızlık var. İnsanlar büyük gökdelenlerde, arkadaşları yok, dostları yok, paylaşacak kimseleri yok olsa bile anlık, gecelik ilişkiler.”

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