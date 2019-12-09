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    Türkiye ve Rusya’nın ortak takımda mücadele verdiği ‘FİDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’ Ankara’da başladı

    Türkiye ile Rusya’nın ortak takımda mücadele verdiği ‘FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’ Ankara’da başladı

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    Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen ‘FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’ başkent Ankara’da başladı. 4 kıtayı bir araya getiren turnuvada, en az bir kadın sporcuya sahip karma takımlar yer alırken, Türkiye ve Rusya ise ortak takımda mücadele verecek.

    Mersin'deki Satranç Festivali'nde, 7 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Usta (Grand Master) Anatoly Karpov (sağda) ile berabere kalan 12 yaşındaki Işıl Cingöz (solda), büyük sevinç yaşadı.
    © AA /
    12 yaşındaki satranç sporcusu, Rus Büyük Usta Karpov ile berabere kaldı
    Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteği ile düzenlenen ‘FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika olmak üzere 4 kıtadaki 24 ülkeden gelen görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularının katılımıyla Ankara’da gerçekleşiyor. Turnuvada en az bir kadın sporcuya sahip altışar kişilik karma takımlar yer alırken, Türkiye ve Rusya ise ortak takımda yarışıyor. Ev sahibi Türkiye ve sponsor ülke Rusya’dan üçer sporcuyla oluşturulan ‘Türkiye-Rusya Takımı’ kupa için birlikte mücadele verecek. 2020 yılında gerçekleşecek “1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası” öncesinde yapılan ilk etkinlik olarak da dikkat çeken turnuva, 14 Aralık’a kadar devam edecek.

    ‘Sporun birleştirici gücünü ve evrensel dilini hissedeceğiz’

    Turnavanın açılış töreninde konuşan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “İlk defa düzenlenen, bu çok özel kupa heyecanı Türkiye’de, başkent Ankara’da yaşanıyor. Dünya satranç otoritelerinin de ilgiyle takip edeceği yeni bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel turnuvanın ilkinin düzenlenmesi için ülkemizin organizasyon başarısını takdir ederek Türkiye’de yapılmasını uygun gören FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich ve yönetimine ayrıca kupanın düzenlenmesine destek olan Rosatom’a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

    ‘Hamleler hem kazanmak hem de dostluk, kardeşlik ve barış için yapılacak’

    Satranç sporuna değer katan bu tür turnuvaların her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelmesi dileğini de ileten Tulay, “Sporun birleştirici gücünü ve evrensel dilini bu güzel turnuvada 30 sporcumuzun hamleleriyle daha da çok hissedeceğiz. Engelli Türk satranç hakemlerimizin de yer aldığı bu özel kupada hamleler hem kazanmak için hem de dostluk, kardeşlik ve barış için yapılacak” diye konuştu. 

    ‘Biz büyük bir aileyiz’

    FIDE Asbaşkanı Akaki lashvili de engelliler için satrancın FIDE’nin en öncelikli konularından birisi haline geldiğini ifade ederek, “Burada pek çok gülümseyen yüz görüyorsunuz. Sporcularımız nasıl mutluysa biz de öyle mutluyuz. Mottomuz; biz büyük bir aileyiz” dedi. 

    Türkiye Satranç Federasyonu’nun FIDE içindeki en güvenilir ortaklardan birisi olmaya devam ettiğini belirten lashvili, “Türkiye’de organize edilen her etkinlik her zaman en üst seviyede profesyonellikle gerçekleştiriliyor ve bu tip yeni projelerin hayata geçmesi için desteğe her zaman ihtiyaç var. Hiçbir yeni fikir yoktur ki finansal destek olmadan hayata geçebilsin ve bu nedenle Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteği için minnettarız ve umuyorum ki bu birliktelik önümüzde dönemlerde de devam edecektir” diye konuştu.

    lashvili, Sputnik’e yaptığı açıklamasında ise önümüzdeki yıl ‘1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası’nın Rusya’da düzenleneceğini belirtirken, ‘FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’nın da bu şampiyondan önce yapılan en önemli etkinlik olduğunu söyledi. Paralimpik şampiyonası öncesi bu turnuvanın önemli bir hazırlık anlamına da geldiğini anlatan lashvili, engellilere yönelik etkinliklerin daha fazla çaba gerektirdiğini ve bu nedenle sponsorluğun daha da önem kazandığını vurguladı. 

    Engel tanımıyorlar

    Sputnik’e konuşan, turnuvada Türkiye-Rusya ortak takımında yarışacak milli sporcu, üniversite öğrencisi Handenur Şahin de 12 yıldır satranç oynadığını ifade ederken, “2015 yılında, 18 yaşımda iken Türkiye şampiyonu oldum (Türkiye Yaş Grupları Şampiyonası), 2018 yılında ise Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda üçüncü oldum, aynı yıl ‘Yılın Sporcusu Onur Ödülü’nü aldım. Hem okuyup hem kariyerime devam ediyorum. Bu yarışma benim için de bir ilk, ben de ilk defa engelli oyuncularla birlikte bir turnuvaya katılıyorum daha önce engeli olmayan sporcularla eşit şartlarda yarışmıştım. Bu nedenle bu turnuva beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye ve Rusya olarak ortak takımız ve umarım takım olarak da dereceye gireriz” diye konuştu.

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