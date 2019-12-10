Kayıt
20:44 10 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Paris’te yaralanan AA muhabiri Yalçın: Türkiye’den destek büyüktü, Fransız yönetiminden bir ‘geçmiş olsun’ bile gelmedi

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104080/74/1040807408.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/201912101040807311-pariste-yaralanan-aa-muhabiri-yalcin-turkiyeden-destek-buyuktu-fransiz-yonetiminden-bir-gecmis/

    Fransa'daki protestolarda yaralanan ve bir gözünde yüzde 100 görme kaybının kalıcı olma ihtimali bulunan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı. Yalçın “Kurumum, Türk yetkililer ve yüzlerce meslektaşımdan büyük destek geldi. Ancak Fransız yönetiminden bir ‘geçmiş olsun’ mesajı bile gelmedi” dedi. 

    Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında gözünden yaralanan ve yüzde 100 görme kaybı riskiyle karşı karşıya olan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, yaşadığı süreci Sputnik’e anlattı. Bir gözünde yüzde 100 görme kaybının kalıcı olma ihtimali bulunduğuna işaret eden Yalçın “Yaşanan hadisenin ardından zorlu bir süreç var önümde. Alanında uzman 3 uzman doktor, gözün yerinde kalması için operasyonuma girdi. Ancak retinanın birleştirilmesi de dahil olmak üzere zorlu bir süreç bekliyor beni. Gözümün eski halini alması maalesef olası gözükmüyor. Bana söylenenlerin yüzde 90’ı olumsuz, yalnızca yüzde 10 olumlu. Gözümün eski halini alamayacağı kesin. Ölmüş birisinin gözünün sağlam kısmının gözüme yerleştirilmesi bile değerlendirilen ihtimaller arasında. Ancak bunun yapılabilmesi için bile gözün gözümde zedelenen kısımlarının düzelmesi gerekiyor. Yani aylar değil yıllar alabilecek bir süreçten bahsediyoruz. En iyi senaryoya göre, belli ölçüde görme yetimi yeniden kazanacağım, en kötü senaryoya göre de yara alan gözümdeki yüzde 100 görme kaybı kalıcı olacak” dedi. 

    ‘Polis, plastik patlayıcıya benzeyen, ateşli olmayan ancak tahribat gücü çok yüksek patlayıcıyı kullandı’

    Yaralandığı esnada, Fransız polisinin kullandığı, son derece dayanıklı Alman malı bir kask taktığına ve güvenliğine azami önem gösterdiğine işaret eden Yalçın “Olay, Paris’te bulunan Republique Meydanı’na 100 metre uzaklıkta gerçekleşti. Önce göstericiler MOBESE dediğimiz kameraların bulunduğu trafik lambalarını yakıp yıkmaya başladı. O esnada bir köşeden alev yükseldi. Bir römork içinde patlayıcı madde olduğunu söylediler. Ben de o noktadan uzaklaşarak bir binanın girintisinde vücudumun belli kısmını saklamaya çalışarak olayları fotoğraflamaya devam ettim. Benim kapısının önünde bulunduğum binanın hemen bitişiğinde bir başka kapı vardı. O kapının arkasında polisler saklanıyormuş. Göstericiler oradaki polisleri fark edince taşlar saldırıya geçti. Tahminimce sıkışan polis de plastik patlayıcıya benzetilebilecek ateşli olmayan ancak son derece yüksek zarara sebebiyet veren patlayıcıyı kullandı ve bu maalesef gözüme isabet etti” ifadelerini kullandı. 

    ‘Birinci sınıf bir kask ve maske takıyordum, bu olay bu kadar yüksek güvenliğe rağmen gerçekleşti’ 

    Yüksek güvenlik önlemi almasına rağmen büyük zarar gördüğüne işaret eden Yalçın “Şu aşamada net bir şey söylemek doğru olmayacak ama yaşananların kaza olduğuna inanıyorum. Ancak yanlış hatırlamıyorsam, BM de Fransız polisini beni yaralayan bu patlayıcıyı kullandığı için kınamıştı. Ancak işin şaşırtıcı kısmı, olay gerçekleştiği esnada son derece korunaklı olmam. Tersine, Alman yapımı ve Fransız polisinin de kullandığı bir kask ve gaza karşı koruyan bir maske kullanıyordum. O kaskın ön camı, basit bir taşla kırılmayacak kadar dayanıklı, mika benzeri bir maddeden yapılmıştı. Yani ancak bir çekiçle ancak kırabileceğiniz cinstendi. Böyle bir kaska rağmen bu denli büyük zarar gördüm” diye anlattı. 

    ‘Fransız hükümetinin daha çok kar için yaptığı eylemler daha büyük zararlara yol açıyor’

    30 yıllık meslek hayatında pek çok çatışma bölgesinde de görev yaptığını aktaran Yalçın “30 yıllık muhabirim. Irak’ta, Saraybosna’da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bulundum. Hatta Saraybosna’da Sırp keskin nişancılar tarafından bacağımdan vuruldum. 2005’ten bu yana da Fransa’da görev yapıyorum. Sarkozy döneminde bile bu kadar kontrolünden çıkmış protestolara denk gelmedim. Güzelim Paris’in bu hale gelmesi çok üzücü. Malum, global bir ekonomik resesyon ve kötüye gidiş var. Elbette Fransa da bundan nasibini alıyor. Ancak Fransız yönetiminin daha fazla kar elde etmek için gerçekleştirdiği eylemler, kendilerine daha büyük zarar olarak dönüyor. Bu yüzden yetkilerin bu gösterilerin önüne geçmek için çok iyi düşünmeleri gerek. Neticede zarar verilen kamu malları da yine halkın vergisinden ödeniyor ve yine Fransa kaybediyor” değerlendirmesinde bulundu. 

    ‘Türkiye’den destek büyük oldu, Fransız yönetiminden ne bir açıklama ne bir mesaj geldi’

    Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılacağına işaret eden Yalçın “Ben Fransa’dan sigortalıyım. Sigortaya karşı sorumluluğum ve gerekli prosedürler var. Bu yüzden olayla ilgili tahkikat, ben istemesem bile, başlatılacaktır ki elbette gerekli soruşturmanın başlaması için gerekeni yapacağım. Ancak şu aşamada öncelikle kendimi ve iyileşmeyi düşünüyorum. Zira yaşananlar benim açımdan halen çok sıcak. Olayın ardından 2 gün telefonda bile konuşma şansım olmadı” dedi. 

    Yaşadığı zorlu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinden kendisine yönelik pek çok destek mesajı geldiğini aktaran Yalçın şunları söyledi:

    “Bu süreçte şahsıma yönelik destek hiç tahmin edemeyeceğim boyutlardaydı. Başta Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, kurumumuzun yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümet yetkililerinin yanı sıra, Fransa ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki meslektaşlarımdan çok büyük destek gördüm. Kendilerine müteşekkirim. Yüzlerce mesaj aldım, bu destek beni çok mutlu etti. Ancak üzüldüğüm ve şaşırdığım bir husus oldu. Ben Franko Türküm. Yani çifte vatandaşım. Normalde herhangi bir göstericinin bile başına bir şey gelse Fransız hükümetinden açıklama gelir. Ancak Fransa yönetiminden benim durumuma ilişkin şimdiye dek ne bir açıklama ne bir ‘geçmiş olsun’ mesajı gelmedi. Sebebini bilmiyorum ancak çok üzüldüğümü ve şaşırdığımı söyleyebilirim."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı
    Fransa'da AA foto muhabirinin de yaralandığı bölgedeki polis şiddetine soruşturma
    Etiketler:
    Sarı Yelekler, Fransa, Türkiye, AA, Mustafa Yalçınkaya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    200 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası başkentin 25 kilometre uzağındaki bölgeden geriye çamur ve kül kaldı.
    Son 25 yılın en ölümcül volkan patlamaları
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet