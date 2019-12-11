Çavuşoğlu: Türkiye'den 81 tarihi eser Irak'a iade edildi

Suriye'deki kültürel eserlerin Türkiye’ye getirildiği iddialarını reddeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin esasen ilke olarak tarihi ve kültürel eserlerin çıkış ülkelerine iadesi yönünde gereken tedbirleri aldığını söyledi. Çavuşoğlu, bu çerçevede Türkiye’de muhafaza edilen 81 eserin Irak’a iadesinin gerçekleştiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinden gelen bazı sorulara yazılı yanıt verdi. Görüşmelerde HDP'li Serpil Kemalbay, "Türkiye hem Afrin’de tarihi mekânlardan kaçakçılar eliyle oradaki tarihi, arkeolojik kalıntıları, 17 bini aşkın eseri Türkiye'ye getirmekle suçlanmaktadır" diyerek bu konuda açıklama istedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu konuya verdiği yazılı yanıtta şu görüşleri dile getirdi:

'Suriye rejimi tarafından dile getirilse de delillerle desteklenmemektedir'

"Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kökeni ne olursa olsun kültürel eserlerin yağmalanmasına karşı olan ülkemiz, Suriye’de yapılan askeri harekatlarda dini ve kültürel yapıların korunması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır, Diğer yandın Suriye’deki kültürel eserlerin devlet eliyle Türkiye’ye getirildiği iddiaları zaman zaman Suriye rejimi tarafından dile getirilse de, bunlar somut delillerle desteklenmemektedir.

'Koruma altına alınıyor, düzelince iadesi sağlanabilecek'

Yapılan başarılı kolluk operasyonları veya rutin denetimler sonucunda el konulan kimi kültür varlıkları yargılama süreci boyunca, yargılamanın yapıldığı yere en yakın müze müdürlüğünde koruma altına alınmakta; bunlardan Suriye kökenli olduğu tespit edilenler ile Suriye vatandaşı olan kişilerin üzerinde ele geçirilen eserler depolanmakta ve bunlara ait belgeler titizlikle arşivlenmektedir. Böylelikle bu eserlerin, mevcut durumun düzelmesine müteakip taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde iadesi sağlanabilecektir."

Türkiye'den Irak'a iadeler

Türkiye’nin esasen ilke olarak tarihi ve kültürel eserlerin çıkış ülkelerine iadesi yönünde gereken tedbirleri aldığını da vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Irak makamları arasında Eylül 2019’da imzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye’de muhafaza edilen 81 eserin Irak’a iadesi gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine yaklaşık 368 bin Suriyeli gönüllü döndü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP’li Serpil Kemalbay’ın Suriyelilerle ilgili bir sorusu üzerine de, Suriyelilerin sınırdışı edilmesi uygulamasının bulunmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Ülkemiz geri dönüşlerin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sürecin ulusalararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini düşünmektedir. Ülkemizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar yaklaşık 368.000 Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür" dedi.

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