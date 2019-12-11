Dışişleri’nden Nursultan’daki Suriye toplantısı açıklaması: Ayrılıkçı gündemler reddedildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 14.’sünün Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlendiği anımsatılarak, toplantıda, İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere arazideki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşamanın ele alındığı kaydedildi.

‘Sahada yeni gerçekliklerin yaratılmasına dair girişimler kabul edilemez’

Tarafların, Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddettikleri, ‘sözde öz yönetim’ teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğinin altını çizdikleri belirtilen açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı da vurgulandı.

‘İdlib’de gerginliği azaltma statüsünün korunmasına bağlılık yinelendi’

Tarafların, Suriye petrol gelirlerine yasadışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlarını dile getirdikleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Taraflar, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtırası’nın tüm unsurlarıyla uygulanmasının Fırat’ın doğusunun istikrarlaştırılmasındaki önemini vurgulamışlardır. Taraflar, İdlib’de sükunetin yeniden tesisine ve bölgenin gerginliği azaltma statüsünün korunmasına bağlılıklarını yinelemişlerdir. Son dönemde artan çatışmalar nedeniyle sivil kayıplardan duydukları endişeyi beyan etmişlerdir. Siviller ile garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmada mutabık kalmışlardır. Tarafımızca, rejimin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan kaygı ifade edilmiş; bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentimiz vurgulanmıştır.”

Siyasi sürecin ilerlemesi çabasına destek

Toplantıda, Anayasa Komitesi’nin Cenevre’de çalışmalarına başlamasından duyulan memnuniyetin de dile getirildiği ifade edilirken, “Taraflar, Komite’nin çalışmalarını sağlıklı şekilde sürdürmesine olan desteklerinin devamını yinelemişlerdir. Tarafımızca, Suriye muhalefeti ve Birleşmiş Milletler’le yakın eşgüdüm içinde, siyasi süreci ilerletmeye matuf çabaların desteklenmeye devam edileceği kaydedilmiştir. Anayasa Komitesi’nin taraflarca mutabık kalınan görev tanımı uyarınca çalışmalarını sürdürebilmesini teminen, rejimin yapıcı bir tutum izlemesinin sağlanmasına yönelik beklentimiz vurgulanmıştır” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, toplantı vesilesiyle, ‘Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu’nun da biraraya geldiği, toplantıda, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin olarak Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanacak müteakip projelerde, Çalışma Grubu usul kurallarına riayet edilmesine yönelik Türkiye’nin beklentisinin iletildiği kaydedildi.

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