Kayıt
17:13 11 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    F-21

    ‘Türkiye, ABD’yi üslerini kapatmakla tehdit ediyor ancak ABD uzun yıllardır alternatif üslere yönelmiş durumda’ 

    © Fotoğraf : YouTube/Lockheed Martin
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103782/48/1037824830.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/201912111040815720-turkiye-abdyi-uslerini-kapatmakla-tehdit-ediyor-ancak-abd-uzun-yillardir-alternatif-uslere-yonelmis/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebilir" sözlerini Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Sputnik’e değerlendirdi. 

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in kapatılmasının gündeme gelebileceğini işaret etti. Çavuşoğlu "Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. Kıta sahamıza izinsiz girilirse engelleriz. ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı. Ancak ABD uzun süredir İncirlik Hava Üssü’nü operasyonel olarak değil, istihbarat ve lojistik maksatlı kullanıyor. ABD, Girit, Erbil ve Ürdün’ün kullanımını artırdığı da göz önünde bulundurulduğunda söz konusu açıklama nasıl değerlendirilebilir? Çavuşoğlu’nun sözlerini Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş ve  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Sputnik’e değerlendirdi. 

    ‘Türkiye, İncirlik’i kapatmakla tehdit ediyor ama ABD, çoktan alternatiflere yöneldi’

    21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek “ABD, hızla tırmanan S-400- F-35 krizinde Türkiye’ye karşı somut adımlar atmaya başladı. ABD’nin S-400’lerin alımına karşılık F-35’leri vermeme kararını yürürlüğe koyacağı belli oldu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da bunu durduracak gücü yok. Türkiye de bunun üzerine, ABD’nin bu adımlarına karşı adımlar atabileceğini üst perdeden ifade etti. Ancak ABD, bu krizin tırmanacağını çoktan öngördüğü için, yıllar öncesinden bu yana B planını yapıp, Girit, Ürdün ve Erbil’deki üslere yönelmiş durumda. Bu yüzden İncirlik Hava Üssü, ABD’yi bu aşamada çok zora sokmaz. Türkiye uzun süredir Türkiye’ye bağımlılıktan kurtulma yönünde adımlar atıyor. ABD, Türkiye’nin elindeki kozları elinden almak üzere çok uzun süredir başka bölgesel aktörleri devreye sokuyor” ifadelerini kullandı. 

    ‘Türkiye’nin Kürecik Radar Üssü’nü kapatması, NATO’dan çıkmasından farklı sonuç doğurmaz’

    Kürecik Radar Üssü konusunun ise İncirlik Üssü’nden ayrı ele alınması gerektiğine işaret eden Dilek “Kürecik Radar Üssü’nün faaliyete geçmesi için biz ABD ile anlaşma yapsak da bu üs, NATO Savunma Kalkanı projesinin bir parçası oldu. Kürecik Hava Üssü, NATO’nun Avrupa’daki üyelerini korumaya yönelik bir misyona sahip olduğu için Türkiye’nin Kürecik Radar Üssü’nü kapatması, doğrudan NATO’dan çıkmasından farklı bir sonuç doğurmaz. Bu yüzden bu adımın atılması çok mümkün gözükmüyor. Çavuşoğlu’nun açıklaması fazla üst perdeden yapıldı. Üstelik Türkiye daha önceden de ‘kapatırız, yaparız, ederiz’ açıklamaları yaptığı için bu karşı tarafa blöf olarak görünecektir” değerlendirmesinde bulundu. 

    ‘Türkiye ile ABD arasında F-35 ve savunma bütçesi krizi var, buna odaklanılmalı’ 

    Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş ise, “üslerin kapatılması” tartışmaları yürütülmesini eleştirerek “Bu konuların önce TBMM’de tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olmamış bir şey üzerine biz de ‘üsleri kapatırız’ demek çok anlamlı gelmiyor bana. ABD’den bir ambargo söz konusu değilken, bunu tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

    Hükümetin ABD ile süregelen F-35 krizine karşılık üsleri gündeme almasına yönelik olarak Karakuş “ABD Temsilciler Meclisi, 738 milyar dolarlık savunma bütçesi üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. ABD, Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri geri almak için 440 milyon dolar ayırdı. Anlaşmada YPG'ye yapılacak yardımın miktarına ilişkin bir detay gözükmüyor. Yani  PKK/PYD’ye ne kadar verileceği belli değil. Ancak YPG’ye savunma bütçesinden PKK/PYD’ye yardım yapılacağı kesin. Zira ABD, ikinci derecede kullanacağı her türlü teçhizat PKK/PYD’ye veriliyor. Türkiye’nin sıkıntısı bu. Türkiye ayrıca şimdiye dek 1.5 milyar dolar harcama yaptığı F-35’lere karşılık yalnızca 440 milyon dolar alacak gibi görünüyor. Bu da büyük bir sorun.  Ancak bu konuları üslerin kullanımına bağlamak doğru değil. Kaldı ki bu hükümet zamanında radarlar Kürecik’e taşındı” dedi. 

    ‘Türkiye, elindeki kozları iyi kullanarak barış siyasetine başvurmalı’ 

    Karakuş konuşmasına şunları ekledi: 

    “Amerika Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulünden sonraki ortamda, ABD’nin bize F-35 uçaklarını vermeyecek gibi gözükmesi sebebiyle, bizimkiler de ABD’ye yönelik tehdit söylemi geliştirmeye çalışıyorlar. Ancak bugünkü dünyada bu tehditler sıkıntı yaratır.Türkiye’nin barış içerisinde çözüme gitmesi lazım. Atatürk’ün ‘yurtta barış, dünyada barış’ siyaseti temel alınmalı. Türkiye, sürekli Ceyhan Havzası’ndan denize dökülen suyu, bölge ülkelerine götürmeli. Türkiye bunu bölge ülkelerine götürerek hiçbir masraf yapmadan 2 milyar dolar kazanabilirdi. Muhtemelen, ABD, bölge ülkeleri Türkiye’ye bağlanmasın diye bu suyun gitmesine mani oldu. Bu su şu an Kıbrıs’a götürülebilir. Asıl çözüm önerileri bunlar, bunlar konuşulmalı. Türkiye, elindeki kozları iyi kullanmalı. Türkiye’nin bu siyaseti yürütecek kaynağı var."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı
    ABD Kongresi'nden Trump'a çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygula
    ABD Senatosu, yarın Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını görüşecek
    Etiketler:
    Elif Sudagezer, Anlaşma, Münhasır ekonomik bölge, Hükümet, Atatürk, Libya, ABD yaptırım, Yaptırım, tehdit dili, Ürdün, Erbil, Girit, S-400, F-35, ambargo, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-ABD krizi, Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan Karakuş, Cahit Armağan Dilek, Kürecik Radarı, İncirlik Hava Üssü, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2015 yılında Prens Carl Philip ile evlendikten sonra kraliyet ailesine giren Prenses Sofia mavi renkli elbsesiyle uyumlu küpe ve tacıyla törene katıldı.
    İsveç Kraliyet ailesi, Nobel ödül töreni için kraliyet şöleni düzenledi
    Karikatür
    Putin: WADA’nın Rusya kararı siyasi ve olimpiyat tüzüğüne aykırı
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet