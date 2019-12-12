Okul çevreleri ve servis araçlarına denetim: 2326 sürücüye ceza verildi, 395 okul servis aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından “Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması’ yapıldı. 46 bin 925 personelin katıldığı uygulamada, 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. Kurallara uymayan 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birimler tarafından “Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması’’ kapsamında, ülke genelinde eş zamanlı olarak 11 Aralık’ta 11:00-15:00 ile 19:00-21:00 saatleri arasında okul çevrelerinde uygulama yapıldı. Ayrıca 07:00-09:00, 12:30-13:30 ile 15:00-18:00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlendi.

okul çevresi denetimi

37 bin 76 servis aracı denetledi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi, 525 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 412 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 276 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı Öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler denetlendi.

35 bin 352 umuma açık yer denetlendi

Ayrıca; 15 bin 183 okul çevresi kontrol edildi, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları, umuma açık yerlerde gün boyunca 35 bin 352 umuma açık yer denetlendi. Bu denetimlerde 235 işyeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 8 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı İnternet ve oyun salonları denetimi.

Aranan 946 şahıs yakalandı

Umuma açık yerlerde bulunan 389.484 şahıs sorgulandı. 2 FETÖ, 21 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 60 yaralama, 42 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 20 tehdit, 7 hakaret, 12 kayıp çocuk, 537 yoklama kaçağı-bakaya, 219 diğer suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı, dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

13 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 956 adet mermi/fişek, 9 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca elde edildi. 507 gr eroin, 15 gr. esrar, 129 gr. sentetik uyuşturucu, 6.301 paket kaçak sigara, 144 lt. kaçak içki, 17 bin adet tütün doldurulmuş macaron ve 161.036 gr. macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.

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