Oğuz Arda Sel’in annesi: 520 gündür adalet bekliyoruz, bizi isyan durumuna getirdiler

Çorlu tren kazasında hayatına kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in dedesi Mehmet Öz, davanın 4. duruşmasında mahkeme heyetinin 4 ay sonraya gün vermesi sonrası isyan etmiş, görüntüleri sosyal medyada büyük yankı bulmuştu.

Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası programında görülen davayı ve dedenin isyanını anlattı:

“520 gündür adalet bekliyoruz. Bırakın tutuklu yargılamayı görevden alma bile söz konusu değil. Bizi isyan durumuna getirdiler.”

Mısra Öz Sel, şöyle devam etti:

‘’En başından beri bize söyledikleri ’Türkiye’de adalet sistemi yavaş ilerliyor ve çok da adil olmuyor’ . Bu 25 kişinin vefat ettiği ihmallerin alenen ortada olduğu bir katliamdır kaza değildir. Her şey bu kadar açık ordayken hukuk sistemi böyle bir şeylerin üstünü örter gibi ilerleyemez diye hep adalet ve yargı sistemine güvenerek ilerledik. Babam 60 yaşında bir insan. Dede, torunun hiç görmek istemediği halde trenin altında kendi buluyor, elleriyle çıkarıyor. Hastanede tekrar teşhis ediyor, gasil hanede yıkıyor ve toprağa kendi elleriyle toprağa indiriyor. Bütün bu aşamaları yaşayan bir insan, adalet ve yargı sistemine güvendiğini söyleyerek bu yola adım atıyor ve hep sabırla bekliyor.

Dava 4 ay ertelendi

Yakınlarını kaybetmiş kişiler olarak Anayasa Mahkemesi’nin önüne gittiğimizde karşımızda yüzden fazla polis karşılıyor ve babamı yere düşürüp hemen yanına gaz fişeği attılar. Babamın o anda nefesi kesildi ve hastaneye kaldırıldı. Siz bu rapora imza atmışsınız attınız mı sorusuna eve ben attım neye imza attığınız biliyor musunuz sorusuna ise raporu ben bilmiyorum, mühendislerim hazırladı diyor. Benim mühendislerim hazırladı diyen kişi şef ve teknik lise mezunu. Üniversite mezunu kişilerin başına teknik lise mezunu kişiyi şef yapmışlar ve adam neyi imzaladığını bilmiyor. Liyakatsizliği buradan anlayalım.

Dava 4 ay ertelendi. Biz 520 gündür adalet bekliyoruz. Bırakın tutuklu yargılanmayı görevden alma bile söz konusu değil. Sanık olarak 4 kişi var ve bunlardan birisi işçi. Biz o kişiyi oraya sanık diye getirdikleri için üzüldük, bu adamın suçu günahı yok diye. O kişinin de ailesi vardır bu stresi ona yaşatmaya, üzmeye gerek var mıydı ? Sorumlu zaten o değil belli. Bizi isyan durumuna getirdiler.”

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