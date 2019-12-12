Rus askeri uzman: Çavuşoğlu'nun açıklaması Türkiye'nin mutlak bağımsızlığının tezahürü 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı alınması durumunda İncirlik ve Kürecik gündeme gelebilir" açıklaması için Rus askeri uzman Oleg Faliçev, "Türkiye'nin mutlak bağımsızlığının tezahürü" yorumunu yaptı.

Sputnik'e konuşan Voenno-Promışlennıy Kuryer gazetesi köşe yazarı, emekli Albay Oleg Faliçev, "Bir ülkenin dışişleri bakanından böyle bir açıklama geldiğinde, bunun ciddiye alınması gerekir. Bu tür açıklamalar, mutlak bağımsızlığın tezahürüdür. Bugün Türkiye oldukça emin ve bağımsız bir politika izliyor. Hem Suriye'de ve Kürt güçlere karşı attığı adımlar, Rusya'ya ciddi şekilde yakınlaşması hem de ekonomik ve askeri düzlemdeki olaylara yönelik bağımsız ve ulusal yaklaşım bunu ortaya koyuyor" dedi.

'Türkiye askeri savunma kapasitesini artırma politikasına devam edecek'

ABD'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alarak bağımsız politika izlediğini gösteren Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde, Ankara'nın İncirlik'i kapatabileceğini ve Kürecek'in statüsünü değiştirebileceğini kaydeden Faliçev, bu nedenle Türkiye'nin S-400 ve Rusya'yla yakınlaşma konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini, bağımsızlığını pekiştirmeye ve ulusal askeri savunma kapasitesini artırmaya yönelik politika izlemeye devam edeceğini vurguladı.

'S-400 Türk hava savunma sisteminin çok önemli bir bileşeni'



Yugoslavya, Irak ve diğer ülkelerdeki deneyime bakıldığında, havada zafer kazanların karada da zafer kazandığının görüldüğünü söyleyen Rus uzman, bu bakımdan S-400'ün sıradan bir meydana okuma olmadığını, Türk hava savunma sisteminin çok önemli bir bileşeni olduğunu ifade etti.

'ABD yaptırım kararı alabilir'

Faliçev'e göre ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayabilir. Rus uzman, bu konuda şu görüşü paylaştı: "ABD'nin AB'ye yönelik giderek sertleşen tutumunu ve özellikle Kuzey Akım 2'nin inşasında Rusya'yla işbirliği yapan AB'li şirketlere yaptırım uyguladığını göz önüne aldığımızda, Washington'un bu adımı atabileceğini düşünüyorum."

'Erdoğan bağımsız politika izlemeye devam edecek'

Türkiye ile ABD arasındaki cepheleşmenin artabileceğini ancak Washington'un yaptırım tehdidiyle amaçlarına ulaşamayacağını da söyleyen Faliçev, "Türkiye pes etmeyecek ve ABD'ye doğru bir adım atmayacak. Zira bugün Erdoğan, son derece bağımsız bir politika izliyor ve bunun gelecekte de devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD ile kriz neticesinde ABD Kongresinden yaptırım kararı çıkarsa, Türkiye'nin adımları ne olabilir? İncirlik'in statüsü gündeme gelebilir mi?' sorusuna yanıt olarak "İncirlik de gelir Kürecik de gelir, her şey gelir. Kötü senaryoyu varsayımlar üzerine konuşmak istemiyoruz. Kongrenin karar alması yetmez. Yönetimin alacağı karar önemlidir. CAATSA içinde 12 madde var. Yönetim hangisini seçecek? Türkiye aleyhine bir karar çıkarsa bu konuda Trump yönetiminin bunu uygulama konusunda yetkisi nedir? Bunlara bakmak lazım. Sonuçta en kötü senaryoyu düşünürsek milletimizin taleplerini de değerlendiririz, o zaman karar veririz. Tüm alternatifler değerlendirilir" demişti.

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