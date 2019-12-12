ABD'den gelen hamlelere siyasetçiler tepkili: Yanlıştan dönülmeli

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının onaylamasını Sputnik'e değerlendiren siyasetçiler, ABD'den gelen adımlara tepkili.

'Derinden rahatsızlık veren bir durum'

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle son dönemdeki üst düzey temasları sonucunda, Türkiye-ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan sorunların çözümünde ortak hareket etme yönünde bir tavır sergilendiğini belirtti.

Çonkar, "Hükümet kanadında bu anlamda bir irade, güçlü bir şekilde devam ettirilirken ABD Kongresi’nde bu ilişkileri sıkıntıya sokacak, Türkiye ve ABD’nin yaklaşık 70 yıllık müttefiklik ilişkisine yakışmayan bir yaptırım paketinin hayata geçirilmeye çalışılması esef verici, bizleri, milletimizi derinden rahatsız eden bir durum" diye konuştu.

'Müttefiklik ilişkisi içerisinde haince girişimlere fırsat vermeyiz'

"Türkiye’nin milli güvenliği konusunda öz çıkarlarını gözeterek hareket etmesiden ciddi anlamda rahatsızlık duyan ve Türkiye düşmanı, Türkiye karşıtı lobilerle de işbirliği halinde bir yapının son dönemde ABD Kongresi’nde iyice hareketlendiği anlaşılıyor” diyen Çonkar, “Müttefiklik ilişkisi içerisinde hele arkadan dolanarak Türkiye’ye yönelik bir takım haince girişimlere kesinlikle fırsat vermeyiz. Bunun da karşılığını Türkiye olarak veririz” değerlendirmesinde bulundu.

Çonkar, Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Yasa tasarısının hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır’ açıklamasına da dikkat çekerken, “Burada PKK-PYD/YPG çerçevesinde bölücü terör örgütlerine verilen destek kastediliyor ve bu ifadeler Türk devletinin olayların ne kadar ciddi olduğunun farkında olduğunun ve bunu tüm dünyaya ilan ettiğinin bir göstergesi” diye konuştu.

'Terör örgütünü destekleyerek meşru bir konumda kalamazsınız'

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Amerikan halkının da çıkarlarını gözetmeden ‘sorumsuzca’ hareket ettiğini ve hem kendi halkına hem de Türkiye ile ilişkilere zarar veren bir adım atmış olduğunu kaydeden Çonkar, “Siz bir terör örgütünün peşine takılarak, bir terör örgütünü destekleyerek, finanse ederek, eğiterek müttefikiniz karşısında meşru bir konumda kalamazsınız, hiçbir müttefik buna izin vermez, veremez” dedi.

'Türkiye ve ABD ilişkilerine zarar veren odakları kınıyoruz'

Yasa tasarısına karşı çıkan senatörlerin olduğuna işaret ederek, ABD Kongresi içinde Türkiye’nin haklılığını anlayan, Türkiye’nin pek çok pozisyonunun meşru olduğunu kabul eden yaklaşımların da bulunduğunu kaydeden Çonkar, şunları söyledi:

"Özellikle Türkiye’nin füze savunmasıyla ilgili verdiği kararın hangi süreçlerden geçilerek alındığını ifade ettiğimiz zaman Türkiye’ye hak vermemek mümkün değil, bunu Sayın Trump da ifade etti. Türkiye’ye hem ihtiyacı olan malzemeyi parasıyla satmayacaksınız diğer yandan da terör örgütüne teknolojik üstünlüğü olan silahlar vereceksiniz, böyle bir saçmalık olmaz, bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye ve ABD ilişkilerine zarar veren kongredeki odakları kınıyoruz ve yaklaşımlarının yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yanlış yoldan dönmeleri kendi çıkarları açısından da daha doğru olacaktır."

MHP'li Karakaya: Yaptırıma karşılık olarak gösterilen konular vazgeçilmesi mümkün olmayan konular

MHP Genel Başkan Yardımcısı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Mevlüt Karakaya da S-400’ler ve Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon bağlamında ABD tarafından yaptırımların sürekli gündeme getirilen konular olduğunu ifade ederken, “Türkiye bu tür adımlarla yeni karşılaşmıyor, 1974 yılında Kıbrıs Harekatı sırasında yine benzer yaptırımlarla karşılaştık. Onca geçen süre içinde Türkiye dönüp de ‘keşke yapmasaydık’ demedi. Bu konuların, milli güvenlik ve ülkenin bekasıyla alakalı konuların yaptırım korkusuyla geri durulacak konular olmadığını Türk milleti de biliyor, bu konuda bir şüphemiz yok. Yaptırıma karşılık olarak gösterilen konular vazgeçilmesi mümkün olmayan konular” dedi.

ABD’nin dış politika tutumu eleştiren Karakaya, "ABD değişik bir ülke, Trump’la daha da değişik bir hale geldi. Yaptırımlarla ilgili gerek Temsilciler Meclisi, gerek Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki tartışmalara bakıldığında aslında kimin ne dediği çok da belli değil. Kendi aralarında net bir anlaşma, bir konsensus yok. S-400’den önce Patriot konusunda Türkiye’ye satış yapılmadığı tartışmaları, uzlaşmaya varılan bir konu değil. Trump yönetimine baktığınızda; ‘evet, Türkiye burada haklı’ dediler. Türkiye’ye hava savunması için Patriot satışı konusunda engel çıkarıldığını, Türkiye’nin de doğal olarak kendi güvenliği için böyle bir yola başvurmasının tasvip etmeseler de anlaşılabilir olduğunu, ifade ettiler. ABD bu, biraz da gösterip geri çekme gibi taktikler ABD’de hep vardır, sakin olmak gerekiyor” diye konuştu.

MHP’li Karakaya, “Türkiye’nin haklı davasından geri adım atacağı yok. ABD’nin de bunu önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.