‘Kanal İstanbul rafa kaldırmayın, unutun: Dünya tarihine felaket projesi olarak geçer’

Saydam Akşam Postası canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul yapılırsa tüm Marmara denizini kaybederiz ve ileride hata yaptık geri dönelim de diyemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız üniversitelilere sorduk diyor, bu işi bilen emek veren ya ben ve benim başında olduğum ekip ya da üç beş insan daha var. Hiç birimizden bir fikir almadılar. Yapmış olduğumuz çalışmalar, yayınladığımız raporlar kanal İstanbul projesinin olumsuz olduğunu dile getiriyor. Cumhurbaşkanımız işin siyasi tarafından da bahsediyor ki ben hiç anlamam, belki doğrudur. Kanal İstanbul’un siyasi getirisi ne olur bilmem ama doğanın ne götüreceğini biliyorum.

Kanal İstanbul projesini rafa kaldırın değil unutun. Dünya tarihine felaket projesi olarak geçer. Haliç’in kokusunu bilen bilir, Marmara ona dönüşür. Boğazı olabilecek felaketlerden yani herhangi bir tanker faciası olursa İstanbul yine elimizden gider ama çözümü Kanal İstanbul olmamalı. Hiçbir gemiye de geçme diyemiyorsunuz çünkü Montrö anlaşması var, geçiş serbesttir."

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.