Liseliler, kadına şiddeti danslarla anlattı: Ayşe Paşalı’dan Ürdün’deki 11 yaşındaki Nada’ya

Kadın Dans Tiyatrosu, ABD’de şiddet gören Nancy, Ürdün’de 11 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen Nada ve 2011 yılında eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe Paşalı’nın hikayesini danslarla anlattı. Dolmabahçe Rotary Kulübü sponsorluğundaki etkinlikten elde edilen gelir Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na bağışlanacak.

Resmi rakamlara göre yalnızca 2019 yılının ilk 10 ayında 299 kadının öldürüldüğü Türkiye'deki ve dünya genelindeki kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla, lise öğrencileri tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Açı Okulları öğrencilerinin oluşturduğu “Kadın Dans Tiyatrosu” isimli topluluk, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde, dünyanın farklı ülkelerinde şiddet gören kadınların hikayelerini danslarla anlattı.

Kadınların cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelesine dikkat çekmek için sahneye çıkan ve lise öğrencilerinden oluşan “Kadın Dans Tiyatrosu” topluluğunun gösterisindeyiz. Dolmabahçe Rotary sponsorluğundaki etkinlikten elde edilen gelir Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na gidecek. pic.twitter.com/DjGnkbpaBu — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) December 13, 2019

Ürdün’de çocuk yaşta zorla evlendirilmek istenen Nada’dan 2011’de öldürülen Ayşe Paşalı’ya

Genç dans topluluğu, ABD’de eşinden şiddet gören Nancy, Ürdün’de 11 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen Nada ve 2011 yılında eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve Türkiye’de kadına şiddetle mücadelenin sembollerinden biri haline gelen Ayşe Paşalı’nın öyküsünü sahneledi. Üç kadının öyküsünün danslarla anlatıldığı gösteride “Şiddet, sessizlikten beslenir, sessizliği bozun” ve “Sessiz kalmak suça ortak olmaktır” mesajları verildi.

© Sputnik / Ayşe Paşalı’dan Ürdün’deki 11 yaşındaki Nada’ya, kadına karşı şiddet danslarla anlatıldı.

Etkinliğin geliri Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na gidecek

Dolmabahçe Rotary Kulübü sponsorluğundaki etkinlikten elde edilen gelir Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na bağışlanacak.

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