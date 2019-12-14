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    Başkurdistan Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi’nce Ankara’da temsilcilik açıldı

    Başkurdistan Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi’nce Ankara’da temsilcilik açıldı

    © Sputnik / Gözde Ocak
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    Başkurdistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi’nce Ankara’da temsilcilik açıldı. Temsilcilik, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve iş birliğinin ileri seviyeye taşınması, ortak çözümler üretilmesi, yatırımcıların bir araya getirilerek ülke imkanlarının tanıtılması, teşvik edilmesi amacını taşıyor.

    Rusya’ya bağlı federe Türk cumhuriyeti Başkurdistan’ın Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi’nce Ankara’da temsilcilik açıldı. Gönüllülük esasıyla çalışacak ‘Başkurdistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi Türkiye Temsilciliği’nin açılışına, Başkurdistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İlşat Tajitdinov, Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Aynur Samanov, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, ülke temsilcileri ve davetliler katıldı.

    Başkurdistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi Türkiye Temsilcisi olan Gencehan Tunay, yaptığı konuşmada Rusya ile Türkiye arasındaki köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerin tarihinin oldukça eskiye dayandığını ifade ederek, “Özellikle soğuk savaşın sona ermesiyle iki ülke daha da yakınlaşmış, ekonomik ve ticari ilişkiler oldukça güçlenmiştir. Rusya, Türkiye’nin en önemli dış ticari ortaklarından birisidir. İki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve komşuluk ilişkileri her geçen gün daha da sağlam ve kurumsal bir zemine oturmaktadır” dedi.

    Başkurdistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi’nce Ankara’da temsilcilik açıldı.
    © Sputnik / Gözde Ocak
    Başkurdistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi’nce Ankara’da temsilcilik açıldı.

    ‘Türkiye ile Başkurdistan’ın ticari ilişkilerini ileri taşıyacağız’

    Başkurdistan’ın da Rusya’nın içindeki bilim ve teknik potansiyeli yüksek federe birimlerden olduğunu belirten Tunay, “Başkurdistan zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir, rafineriler ve petro-kimya fabrikaları cumhuriyet ekonomisinin temelini oluşturur. Başkurdistan, Rusya’nın gelişmiş ve istikrarlı bir bölgesi olmasının yanı sıra yüksek ve güvenli yatırım potansiyeline de sahiptir” dedi.

    Başkurdistan Cumhuriyeti
    © Sputnik / Maksim Bogodvid
    ‘Başkurdistan ve Türkiye ticari, ekonomik ve insani bağları geliştiriyor’
    Türkiye ile Başkurdistan’ın ticari ilişkilerinin gelişme göstermekle birlikte henüz arzu edilen seviyede olmadığını da kaydeden Tunay, “Bu ticari ilişkiler ve iş birliğinin ileri seviyeye taşınması, ortak çözümler üretilmesi, yatırımcıların daha çok bir araya gelmesi ve ülke imkanlarının her iki ülkenin iş insanlarına tanıtılması, teşvik edilmesi amacıyla Başkurdistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi Türkiye Temsilciliği kurulmaya karar verildi. Başkurdistan halkıyla, Türkiye halkının sosyal, ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek, Başkurdistan halkının ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için projeler hazırlamak ve hayat geçirmek temsilcilik olarak bizim görevimiz olacaktır” dedi.

    ‘Ticaret hacmimizin artması için yapacağımız çok şey var’

    Başkurdistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İlşat Tajitdinov da konuşmasında, Başkurdistan’ın Türkiye ile eskiden beri süre gelen ortaklık ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, bir çok alanda yatırım projelerinin hayata geçirildiğini, ortak şirketler kurulduğunu kaydetti. Başkurdistan’da 40’ın üzerinde Türk şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Tajitdinov, “Bu şirketlerin iki ülke arasındaki ticaret hacmine de katkıları büyük. Türkiye ile ticaret hacmimiz artmakta ama biliyoruz ki 250 milyon dolar civarında olan bir ticari hacmi düşük, demek ki ileride daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu rakamın artışı için yapacağımız çok şey var, yurt dışında ticaret evleri açmamız da bu ülkelerle ticaretin gelişmesinde büyük rol oynuyor” dedi. Tajitdinov, yakın bir zamanda İstanbul’a da resmi bir temsilciliğin açılmasının planlandığını kaydetti.

    ‘Temsicilik Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de katkıda bulunacaktır’

    Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin de bu tür faaliyetlerin Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere de önemli katkı sağladığını belirterek, “2018 verilerine göre Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 25 milyar doların üzerine çıktı. Bu ofis de Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Ankara’da bu temsilciliğinin açılması Başkurdistan’ın Rusya Federasyonu içindeki en güçlü birimlerden biri olduğunu da kanıtlıyor” diye konuştu.

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    Petrol, Gencehan Tunay, Aydar Gaşigullin, Aynur Samanov, Rusya, Başkurdistan Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi, Başkurdistan, Türkiye, Ankara
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