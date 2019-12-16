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14:54 16 Aralık 2019
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    Hasankeyf’in 610 yıllık camisi tekerler üzerinde taşınıyor

    Hasankeyf’in 610 yıllık camisi böyle taşındı

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Ilısu Barajı altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşındı. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu.

    Batman’ın tarihi Hasankeyf İlçesi’nde son tarihi eser olan 610 yıllık Er-Rızk Camisi de taşındı. Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 1409'da Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camisi oluşturulan özel platformla sabah saatlerinde taşıma işlemine başlandı. Daha önce minaresi taşınan caminin taşıma işlemi 4 saat sürdü.

    Devlet Su İşleri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde Hasankeyf'in en büyük camisi olan Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, tek tek sökülerek taşınacağı özel platforma yerleştirildi.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    DSİ’den, Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı için uyarı
    3 kilometre uzaklıktaki Kültürel Park'ta inşa edilecek caminin gövdesinin taşınması için yol güzergahında bulunan 100 yıllık Hasankeyf Çarşısı da tahliye edilmişti. Yapılan tahliye sonrası Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, oluşturulan özel platformla, 3 kilometre mesafede ve daha önce 6 eserin taşındığı Kültürel Pak'a saat 08.30'da taşınmaya başlandı. Üzerinde geniş platform bulunan aracın geçişi, ilçede bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. Caminin taşındığını gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

    ‘Tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu’

    Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu.

    Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, su altında kalacak ilçenin, 2 kilometre mesafesinde yine Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.

     

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    Etiketler:
    Cami, Hasankeyf, Ilısu Barajı
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