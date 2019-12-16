CHP'li Ağbaba: Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır" dedi.

CHP'li Ağbaba, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını değerlendirirken kaydettiği, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" sözlerini anımsattı.

"Erdoğan’ın, ABD’nin Türkiye’ye karşı her kararından sonra ‘İncirlik ve Kürecik’ hamlelerini ortaya koyması alışıldık bir tavır. 9 yıldır dilimizde tüy bitti. Anadolu’nun ortasında ABD üssü kurmuşlar, ABD her karar aldığında ‘bu üssü kapatırız’ diyorlar. Kapatmak için Türkiye’nin saldırıya uğraması mı gerekiyor” diye soran Ağbaba, kurulduğu 2011 yılından itibaren Malatya Kürecik’teki füze kalkanını defalarca gündeme taşıdıklarını vurguladı.

'İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi olmayacak kadar ciddi bir mesele'

Kürecik Füze Kalkanı’nın ‘NATO kılıfına’ bürünmüş bir ABD üssü olduğunu, ABD’nin yaptırımlarına karşı üssün kapatılmasının gündeme gelmesinin de bu gerçeği ortaya çıkardığını ifade eden Ağbaba, şöyle devam etti:

"AKP’nin tüm yetkilileri, ABD Türkiye’yi her köşeye sıkıştırdığında ekran karşısına geçip ‘İncirlik ve Kürecik’ kartlarını ortaya koyuyor. Ancak bugüne kadar laftan öteye hiçbir adım atılmadı. İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip dik duruş sergilenmeli, Türkiye’yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır.”

'Üssün kapatılması için ABD’nin yaptırımlarını beklemek kabul edilemez'

CHP’li Ağbaba açıklamasında, üssün tek amacının İran ve çevresinde bulunan ülkelerin İsrail’e karşı herhangi bir hava tehdidinde savunma görevi görmesi olduğunu, menfaatler ters düştüğünde ise Kürecik’in Türkiye’ye karşı kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ağbaba, üssün kapatılması için ABD’nin yaptırımlarını beklemenin ‘kabul edilemez’ olduğunu da belirtirken, “Madem ABD Türkiye’ye karşı yaptırım uygularsa Kürecik Üssü’yle ilgili karar alacaksınız, şayet samimiyseniz ABD’nin kararlarını niye bekliyorsunuz? Milletvekillerinin bile içerisine girmesine izin verilmeyen üssü kapatın. AKP, hem iç politikada hem de dış politikada acizlik içinde. ABD yatırım uygulamazsa AKP üsse de dokunmayacak. İddia ediyorum, ABD yaptırım uygulasa bile AKP’nin Kürecik Üssü’nü kapatmaya gücü yetmez. Sonuçta Kürecik’te bölgeyle ilgili tüm veriler toplanmaya, ABD ve İsrail’e aktarılmaya devam edecek. Türkiye için üzüntü verici bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

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