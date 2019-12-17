Kalkınma ajanslarına 191 yeni personel alınacak

Kalkınma ajanslarının, bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösterdiğini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 191 yeni personelin 125’inin uzman pozisyonunda görev yapacağını bildirdi. Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaptığı duyuruda da “Kalkınma Ajanslarımızı daha da güçlendiriyoruz.‬ 125’i uzman olmak üzere, 191 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hangi bölümlerden?

Bakan Varank, 125 uzmanın, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, şehir, bölge-planlama, hukuk ve sosyoloji bölümü mezunlarından alınacağını ifade ederek, başvuruların, 'http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr' internet sitesinden yapılacağını belirtti.

Ajansların sayısı 26’ya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 2006 yılında ilk olarak İzmir ve Çukurova kalkınma ajansları kuruldu. 2008 ve 2009 yıllarında yurt sathına yayılan ajansların sayısı 26’ya çıktı. Ajanslar; kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Tematik ve sektörel araştırmalar

Bölgesel önceliklere göre finansal destekler sağlayan ajanslar, faaliyet gösterdikleri bölgelerin yatırım potansiyellerini tespit ediyor, yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtım ve rehberlik yapıyor. Ajanslar ayrıca, yaptıkları tematik ve sektörel araştırmaları, ilgili kesimlerin hizmetine de sunuyor.

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