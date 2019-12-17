'ABD, Türkiye'yi NATO'da tutmak için her şeyi yapacak, ama hizaya getirmek de istiyor'

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi'nden politika bilimi uzmanı Konstantin Blohin, ABD’nin Türkiye’deki askeri üslerle ilgili beklentisini ve her iki tarafın askeri işbirliğine yönelik niyetlerinin ciddiyetini değerlendirdi.

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi'nden politika bilimi uzmanı Konstantin Blohin, ABD ile Türkiye arasında İncirlik ve Kürecik üsleri üzerinden yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halihazırda ABD’nin Türkiye’ye yönelik politikasının başlıca amacının, Ankara’yı NATO içinde, kendi dış politika mecrası içinde tutmak olduğunu söyleyen Blohin, Sputnik’e açıklamasında bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Washington, Ankara’nın Batı bloğunda kalması için her şey yapma niyetinde, ama diğer yandan da hizaya getirmek istiyor. Ama Amerikalıların bunu çok kaba yaptığı ve aksine Türkiye’yi kendinden giderek daha fazla uzaklaştırdığı ve hatta Rusya’ya doğru ittiği ortada. Amerikalılar aynı zamanda tüm nezaket kurallarını da ihlal etmekten çekinmiyor. Misal Ermeni ‘soykırımını’ tanınması Türkiye için bel altı darbe. ABD Kongresi, bu sorunun ne kadar hassas olduğuna bakmadan bunu yapmayı göze aldı."

Diğer yandan Türkiye’nin mevcut durumdan yarar sağlamaya çalışabileceğini dile getiren uzman, "ABD ve Rusya’nın Türkiye için rekabet edeceği bir durum yaratmak Ankara’nın çıkarına. Zira ABD ile ilişkileri giderek kötüleşen Türkiye’nin Rusya ile işbirliğini güçlendireceği ortada" dedi.

'Türkiye'yi kaybetmek ABD için felaket olur'

Ankara’nın, üsleri kapatmak gibi ciddi bir adım atması durumunda Washington için özel cazibesini kaybetme riskini de göz önünde bulundurması gerektiğini kaydeden Blohin, sözlerini şöyle sürdürdü:

© Fotoğraf : DHA ‘ABD, İncirlik’i kaybederse Ortadoğu’daki dayanak noktasını kaybeder’

'İncirlik'in kapatılabileceği açıklamaları, Türkiye'nin çıkarlarını dikkate alma çağrısı'

Türkiye’nin, topraklarındaki ABD üslerini kapatmasının ne kadar gerçekçi olduğu sorusuna yanıt veren politika uzmanı, şunu dedi:

"Türk liderinin İncirlik ve Kürecik’i kapatma olasılığıyla ilgili açıklaması henüz Amerikalılar için kırmızı çizginin çizilmesi ve çıkarlarını dikkate alma çağrısı olarak görülüyor. İncirlik’teki nükleer silaha gelince bu konu son bir yıldır tartışılıyor. Henüz ne ABD, ne de Türkiye’nin bu konuda somut açıklaması yok. Ama kesin olan tek şey, ikili ilişkilerinde çok önemli sorunlar var."

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