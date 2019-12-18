AK Partili Özen: ABD, Türkiye'yi tehditlerle yola getirmenin mümkün olmadığını anlamalı

AK Partili Özen, ABD Senatosu'nda Türkiye'ye yaptırım içeren savunma yasa tasarısının kabul edilmesini değerlendirirken Türkiye'yi bu tür tehditlerle yola getirmenin mümkün olmadığını söyledi. "Ne yapıyorsanız karşılığı mutlaka olacaktır ama bunun kimseye faydası yok" diyen Özen'e göre ABD, 'Türkiye ile beraber yürüme' noktasında bir karar vermeli.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı gerekçesiyle Türkiye'nin F-35 programına katılımını engelleyen, TürkAkım projesini de kapsayan yaptırımlar içeren ulusal savunma yetki yasa tasarısının ABD Senatosu'nda kabul edilmesini değerlendirdi.

Özen, "ABD Senatosu’nun sözde Ermeni soykırımıyla ilgili aldığı karar zaten büyük üzüntüyle karşılandı, akabinde de F-35’ler, Türk Akımı Projesi’ni de kapsayacak yaptırımların söz konusu olduğu yeni bir tasarının kabul edilmesi maalesef ABD-Türkiye ilişkilerine zarardan başka bir şey sağlamıyor. Zaten uzun süredir netameli geçen ilişkilere bu daha da yara veriyor” dedi.

Türkiye’nin bu tür ‘tehditlerle’ yola getirilmesinin mümkün olmadığını, olmayacağını ABD’deki mevkidaşların anlaması gerektiğini ifade eden Özen, Türkiye’nin kendi kararlarını alabilecek ve uygulayabilecek kabiliyette bir ülke olduğunu belirtti.

'Türkiye’nin atacağı adımların olacağının bilinmesini istiyoruz'

"NATO müttefikimiz olan Amerika’nın böyle hasmane kararlar almaya devam etmesi maalesef ilişkilere zarar veriyor. Alınan kararları izlemeye devam ediyoruz ve neticede buna karşı Türkiye’nin de mutlaka atacağı adımların olacağının bilinmesini istiyoruz” diyen Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeri geldiği zaman kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de, Kürecik’i de kapatırız’ sözlerini anımsattı.

'Amerika'nın Türkiye ile beraber yürüme noktasında bir karar vermesi lazım'

Özen, "Ne yapıyorsanız bunun mutlaka bir karşılığının olacağının hesaba katılması gerekiyor ama bunun kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla burada maalesef Amerika’nın Türkiye ile ilgili bu kararsızlığını gidermesi lazım; Türkiye ile beraber yol yürüme noktasında bir karar vermesi lazım. Teröre yapmış olduğu destek zaten kabul edilemez bir durumdu. Alınan kararlarla bu süreci devam ettiriyorlar. Hiçbir haklı tarafı olmayan bu kararları tanımadığımızı TBMM’de grubu bulunan dört parti olarak da ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreci de izleyip göreceğiz ama devamı noktasında bir süreç izlenirse Türkiye’nin de karşı adımlar atacağını, karşı hamlelerde bulunacağını da herkesin bilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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