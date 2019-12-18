Rus senatör: Türkiye’nin ciddi katılımı olmadan Libya’daki sorun çözülmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’den bir heyetin Libya ve Suriye’deki durumu görüşmek üzere kısa zamanda Moskova’ya gideceğine ilişkin açıklamasını yorumlayan Rus senatör Morozov, Türkiye’nin ciddi katılımı olmadan her iki ülkedeki sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den dışişleri bakan yardımcısı, savunma bakan yardımcısı ile istihbarat ve ulusal güvenlik temsilcilerinden oluşan bir heyetin Libya ve Suriye’deki durumu görüşmek üzere kısa zamanda Moskova’ya gideceğini açıkladı.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Oleg Morozov, Sputnik’e demecinde Türk heyetin Moskova’ya yapacağı ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rus senatör, tarafların Suriye ve Libya’daki karmaşık sorunların üzerinde çalışmaya kararlı olduklarına dikkat çekti:

“Gerçekten de Türkiye şu anda bu iki ülkedeki kriz durumları konusuna çok ciddi bir partnerimiz olarak öne çıkıyor. Bu konuların büyük bir kısmı ile ilgili birbirine benzer, yakın ya da tamamen örtüşen görüşlerimiz söz konusu ve biz, Türk tarafının ciddi ve derin katılımı olmadan hem Suriye’de hem de Libya’da birçok sorunun çözülemeyeceğini anlıyoruz."

Rus senatör, "Bu nedenle bu konulardaki böylesine derin stratejik işbirliğini takdir ediyoruz. Planlanan bu toplantı (ki önceden de buna benzer birçok toplantının yapıldığını biliyorsunuz) şüphesiz mevcut sorunların çözümünde önemli olumlu bir ilerleme sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Çeviri: Erkan Kurtuluş

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