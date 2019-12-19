‘Süt ve peynirden uzak durun’ diyen Dr. Murat Kınıkoğlu: Bunu 10 yıldır söylüyorum, iddialıyım

Sosyal medyada yayınladığı “Süt ürünleri, peynir ve kefirden uzak durun” videosu olay yaratan Dr. Murat Kınıkoğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu: “İnsanlar hayatlarının son 10 yılını hastalıklarla geçirmeye razıysa peynir, yoğurt ya da et yesinler.”