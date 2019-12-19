Kayıt
11:45 19 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    süt

    ‘Süt ve peynirden uzak durun’ diyen Dr. Murat Kınıkoğlu: Bunu 10 yıldır söylüyorum, iddialıyım

    © Fotoğraf : İHA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103871/24/1038712457.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/201912191040870276-sut-ve-peynirden-uzak-durun-diyen-dr-murat-kinikoglu-bunu-10-yildir-soyluyorum-iddialiyim/

    Sosyal medyada yayınladığı “Süt ürünleri, peynir ve kefirden uzak durun” videosu olay yaratan Dr. Murat Kınıkoğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu: “İnsanlar hayatlarının son 10 yılını hastalıklarla geçirmeye razıysa peynir, yoğurt ya da et yesinler.”

    Kınıkoğlu özellikle peynir konusundaki olumsuzlukları şöyle anlattı:

    “Süt ve hayvansal gıdaların yenilmemesi gerektiğini 10 yıldır söylüyorum. Türkiye’de yaş ortalaması 76.5’tir. Peynir yiyen insanlar yarın kap krizi geçirecek ya da kanser olacak diye bir şey yok. Son 10 yılını hastalıklarla geçirmeye razıysa insanlar peynir, yoğurt ya da et yerler. Sıhhatli beslenme diye bildiğimiz kahvaltı bir parça peynir, yumurta günün iki öğününden birinde biraz et yemeklere yağ gibi ürünler tükettikleri zaman genelde bizim hekim olarak gördüğümüz şu 40’lı  50’li yaşlarda tansiyon, şeker başlangıcı görülebiliyor. Önce insülin direnci arkasından şeker hastalığı, kalp rahatsızlıkları ve felç atakları olabiliyor. Bu genel gidişata insanlar razıysa peynir yesinler.”

    Gerekçesi östrojen hormonu

    “70’li yaşların başında sağlıklı olmak isteyen birisine cevap olarak ilk yapacağı iş peynir tüketme diyorum. Sütteki en sevmediğimiz taraflardan biri östrojen hormonu. Çağımızda ineklerden 365 günün 300 günü süt sağılıyor ve normalde böyle olmaması gerekiyor. Hayvanları da modifiye ettiğimiz için süt verme sürüleri uzatıldı ve daha hormonlu olmuyor. Dolayısıyla süt yada süt ürünlerinden insanlara geçiyor. Kadınlarda döllenme erkekler de ereksiyon sorunlarının hepsini etkiliyor.  D vitaminini peynirden alabilmeniz için 5 kova süt içmek lazım yani o kadar azdır. D vitaminin kaynağı güneştir. Sütte kalsiyum vardır fakat o kadar yararlı değildir. Dünyada en çok süt üreten ve tüketen ülke Amerika’dır. En çok kemik kırıklıkları olan ülke de Amerika’dır. Sütteki kalsiyum asidiktir ve kemiklerdeki kalsiyumu çeker, idrarla atılmasına sebep olur. Sütte kalsiyum olması kemiği koruyor anlamına gelmez. Yoğurdu da aynı kategoriye koyabiliriz. Süt ve süt ürünleri satan firmalar her zaman reklam amaçlı ürünlerinin faydalı olduklarını dile getirirler. Bütün minerallerin kaynağı topraktır. Hiçbir hayvan minareli kendi üretemez. Topraktan ota geçer ottan ineğe geçer. Kabuklu kuruyemişler ve bütün yeşillikler kalsiyum kaynağıdır.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Adana'da süt sağma makinesiyle sahte rakı üretimi: 2 gözaltı
    Ankara’da Halk Süt satışı başladı
    Rusya'da inekler sanal gerçeklikle buluştu: Süt miktarı arttı
    Etiketler:
    Atilla Güner, RS FM, Murat Kınıkoğlu, Peynir, Süt
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ankara'da yoğun sis
    Karikatür
    'ABD, Kuzey Akım-2'ye yönelik önlemlerin fayda etmeyeceğini kabul etti'
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet