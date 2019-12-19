Karlov, ölümünün 3. yıl dönümünde Büyükelçilik'te düzenlenen törenle anıldı

Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde silahlı saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün üçüncü yılında düzenlenen törenle anıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ndeki törene, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptı. Karlov için düzenlenen anma törenine, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yönet Can Tezel, TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Dostluk Grubu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri ile Türk ve Rus iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı.

Törende, Büyükelçilik bahçesinde yer alan Andrey Karlov anıtına çelenk konulurken, Büyükelçi Yerhov ve anma etkinliğine katılanlar da anıta karanfiller bıraktı. © Sputnik / Gözde Ocak

Törende, Büyükelçilik bahçesinde yer alan Andrey Karlov anıtına çelenk konulurken, Büyükelçi Yerhov ve anma etkinliğine katılanlar da anıta karanfiller bıraktı. © Sputnik / Gözde Ocak 1 / 2 © Sputnik / Gözde Ocak Törende, Büyükelçilik bahçesinde yer alan Andrey Karlov anıtına çelenk konulurken, Büyükelçi Yerhov ve anma etkinliğine katılanlar da anıta karanfiller bıraktı.

‘Karlov’un anısını yaşatmak için yapacağımız şey işbirliklerini yürütmek olacaktır’

‘Karlov, dünyanın özellikle bugünlerde daha fazla ihtiyaç duyduğu diplomasinin de kaybı’

Büyükelçi Yerhov törende yaptığı konuşmada, “Her 19 Aralık’ta bir araya geldiğimizde içimizde büyük bir acı hissediyoruz. Geleneksel hale gelen bu merasimle bizden zamansız ayrılan değerli dostumuz, meslektaşımız Sayın Andrey Karlov’u anmak için bir aradayız. Karlov’un anısını yaşatmak için yapacağımız şey; ikili ilişkilerde ortak faaliyetleri, işbirliklerini yürütmek, sürdürmektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatı devam etmekte, TürkAkım projesi faaliyete geçmek üzere, turizmde tüm rekorları kırmış durumdayız, parlamentolar arası işbirliği hızla gelişmekte, yakın zamanda iki liderimiz bir araya gelecek, tüm bu sıraladıklarım Sayın Karlov’un güzel bir anısı ve güzel anıtı olacaktır” dedi.

Tezel de konuşmasında, “Büyükelçi Karlov’u kaybetmenin acısını hatırlamak için buradayız, Türk Devleti, bakanlığımız adına taziyelerimizi iletiyoruz” dedi.

Karlov’u şahsen tanıma imkanı bulamadığını ancak hakkında çok şey duyduğunu ifade eden Tezel, “Vatanperver, tecrübeli, ehil, akil bir büyükelçi olduğunu biliyorum. Böyle insanların kaybı sadece temsil ettikleri ülkeler için değil, dünyanın özellikle bugünlerde daha da fazla ihtiyaç duyduğu diplomasinin de kaybıdır. Türkiye açısından tek tesellimiz bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hedefi Türk-Rus ilişkilerine zarar vermek idiyse bunun tam tersi bir sonuç ortaya çıktı. Türk ve Rus devlet gelenekleri ve halkları tarihten ve güncelden husumet değil dostluk çıkarmayı bilen olgunlukta oldukları için böyle oldu” diye konuştu.

Büyükelçilikte düzenlenen anma töreninde, Karlov’un fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi eşliğinde piyanist Rustam Rahmedov ile tenor Zafer Mutlu tarafından mini bir konser de verildi.

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