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19:05 19 Aralık 2019
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    Perinçek: Türkiye, yakın zamanda Abhazya'yı tanıyacak

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    Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacimba ve hükümet yetlilileriyle Sohum'da temaslarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Türkiye, yakında Abhazya'yı tanıyacak. Bu, Türkiye'nin Amerika'ya karşı güvenliğini sağlaması ve gümrüksüz ticaret atağı yapması için kilit bir adım" ifadelerini kullandı.

    Vatan Partisi heyeti, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Türkiye ile Abhazya arasında işbirliği kanallarının açılması amacıyla Sohum’da gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacimba, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’i kabul etti. Hacimba ile Perinçek’in baş başa görüşmesinin yanısıra Türk ve Abhaz heyetleri görüşmeler yaptı. Temaslar sonucunda, Türkiye ile Abhazya arasında doğrudan ulaşım, turizm, ticaret, kültürel alışveriş ve ekonomik kalkınma için işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasında mutabık kalındı. Görüşmeler sonunda “Karadeniz-Akdeniz Dostluk ve Barış Bildirisi” yayınlandı. 

    ‘NATO ve ABD, Karadeniz’den tasfiye edilmeli’

    Bildiride “Karadeniz ve Akdeniz ülkeleri arasında serbest ulaşım, iletişim, turizm, ekonomik ve kültürel gelişme önündeki engeller kaldırılmalı. Abhazya'ya, Türkiye'ye, Rusya'ya ve İran'a yönelik yaptırım ve ambargolar kaldırılmalı, ülkeler arasında serbest ticaret ve ekonomik işbirliği oluşturulmalı” denildi. 

    Akdeniz ve Karadeniz’deki ABD etkisine karşı işbirliği yapılmasının önemine vurgu yapan bildiride “Karadeniz bölgesinde barışı ve gelişmeyi tehdit eden ABD ve NATO üsleri tasfiye edilmeli, bölücü ve yobaz terörüne karşı mücadele desteklenmeli” maddesine yer verildi. 

    ‘Abhazya Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs tanınmalı; Kırım, Rusya’nın parçası olarak kabul edilmeli’ 

    Bildiri “Abhazya Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bütün bölge ve dünya devletleri tarafından tanınmalı, Kırım'ın Rusya Federasyonu toprağı olarak kabul edilmeli” diye devam etti. 

    Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da istikrarın önemine işaret eden metinde “Suriye'nin toprak bütünlüğü  ve barış sağlanmalı. Filistin halkı üzerindeki baskılara son verilmeli. Libya'da toprak bütünlüğü ve barışçıl çözüm sağlanmalı” denildi.

    Perinçek: Abhazya'da üst düzey temaslarda bulunduk, ABD ambargolarına karşı çok geniş bir cephe oluştu

    Söz konusu ziyaretle ilgili Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şunları söyledi:

    “Sohum temaslarımızın sonucunda Abhazya Milli Meclisi'yle birlikte ortak bir bildirye imza attık. Bu bildiri, bölge güvenliği ve istikrarı açısından büyük önem teşkil edecek ve büyük yankı uyandıracak nitelikte bir metin oldu. Bu metni, Abhazya Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı başta olmak üzere pek çok üst düzey yetkiliyle istişarelerimizin ardından hazırladık. Özellikle Cumhurbaşkanı Hacimba'yla gerçekleştirdiğimiz görüşme son derece verimli oldu. Bu metin, yakın zamanda Türkiye'ye yönelik yeni bir yaptırım kararı alan ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Venezüella, İran ve Abhazya gibi ülkeleri hedef alan ABD'ye yönelik bir cevap niteliğindedir. ABD'nin ambargolarına karşı çok büyük bir cephe oluştu, bu cepheye Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya da eklenebilir. Gelinen noktada ABD kendi kendine ambargo uygulamış ve yalnızlaşmış oluyor."

    © Sputnik /
    Yalta’da Kırım, Abhazya, Türkiye ve Suriye arasındaki ulaşım olasılıkları konuşuldu
    'Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki NATO ve Amerikan üsleri kaldırılmalı'

    Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki Amerikan üslerinin kaldırılması için çalışmalar başlatılması konusunda da mutabık kalındığına işaret eden Perinçek "Bu madde, hem Gürcistan'daki NATO üslerinin hem de Bulgaristan ve Romanya'daki NATO ve Amerikan üslerinin hem de Türkiye'yi tehdit eden İncirlik ve Kürecik üslerinin kaldırılması için ortak bir tavır niteliğindedir. Bu üslerin bölgedeki varlıklarının sonlanması, hem güvenliğimiz hem de istikrarımız için büyük önemdedir" diye konuştu. 

    'Abhazya, KKTC'yi tanımayı kabul etti; Türkiye de yakında Abhazya'yı tanıyacak'

    Abhazya ve Kuzey Kıbrıs'ın bölge ülkeleri tarafından tanınması için çalışmalar yürütüleceğine işaret eden Perinçek "Abhazya yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımayı kabul ettiler. Bu çok önemli bir gelişmedir. Abhazya'yla başlayan bu süreç, diğer bölge ülkeleri ve Rusya'yla devam edecektir. Buna karşılık Türkiye, Abhazya'yı tanımalıdır ve en kısa süre içerisinde tanıyacaktır da. Çünkü Türkiye'nin Abhazya'da çok büyük bir menfaati var. Abhazya, Türkiye açısından Amerika'ya karşı bir güvenlik kalesi ve Hazar Havzası'na ekonomik anlamda açılmasının önündeki anahtardır" diye devam etti.

    'Türkiye, gümrüksüz ihracat yapacak'

    Perinçek "Abhazya'dan, bütün ihracatımızı gümrüksüz olarak yapacağımız yönünde garanti aldık. Dış ticaretle uğraşan herkese burdan bir müjde veriyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye, Rusya'ya olan ihracatını, gümrüksüz olarak yaparak katbekat artıracaktır" dedi ve ekledi: 

    "Türkiye'nin Abhazya'yı tanımasıyla birlikte Türkiye'den başta Sohum olmak üzere Abhazya limanlarına gemilerin gitmesi, insanların gitmesi çok önemli. Türkiye'deki Abhaz kökenli Türk vatandaşlarının sayısı, Abhazya nüfusunun iki katı. Bu da göz önünde bulundurulduğunda, gemi seferlerinin önemi ve anlamı büyük. Hem ticari hem turistik bağlar, Türkiye'nin Abhazya'nın tanımasıyla hızla kuvvetlenecektir." 

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Sohum, Gümrük vergisi, gümrüksüz, KKTC, Kuzey Kıbrıs, Ekonomi, Askeri üs, işbirliği, dostluk, Akdeniz, Doğu Perinçek, Vatan Partisi, ABD, NATO, Güvenlik, Karadeniz, Gürcistan, Kırım, Rusya, Türkiye, Abhazya
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