‘Geleceğin meslekleri, artırılmış gerçeklik yolculuk üreticiliği ve dijital terzilik olacak’

İTÜ Yatırım Kulübü’nün düzenlediği ve Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği Trendler Zirvesi’nde konuşan Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Süheyla Özgül “Süper akıllı toplum safhasında yeni meslek grupları doğuyor. Yakın geleceğin meslekleri, artırılmış gerçeklik yolculuk üreticiliği ve dijital terzilik gibi meslekler olacak” dedi.

Her yıl başka bir trendi işleyen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Trendler Zirvesi, İstanbul Ayazağa’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başladı. ‘Geleceğe Adaptasyon’ trendi başlığıyla düzenlenen ve Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği zirvede, Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Süheyla Özgül konuşma yaptı. Yakın gelecekte ‘süper akıllı toplum’ safhasına geçileceğine işaret eden Özgül şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlığın doğuşundan bu yana toplum beşinci önemli dönüşümünü geçiriyor. İnsanlığın doğuşunun ardından önce doğayla birlikte yaşadığımız avcı toplum, daha sonra tarımsal toplum, sonrasında makineleşmeyle birlikte endüstriyel toplum, ardından bilgisayarların icadı ile bilgi toplumu ve son olarak da ‘TOPLUM 5.0’ olarak da adlandırılan ‘süper akıllı topluma’ dönüşmekteyiz."

Özgül “Tabii, süper akıllı toplum yeni meslek alanları ihtiyaçları doğuruyor. Yakın gelecekte bugün var olmayan birçok meslekten bahsedeceğiz. Artırılmış gerçeklik yolculuğu için seyahat üreticisi, veri dedektifliği, kişisel veri simsarlığı, yapay zeka satıcıları ve müşterileri bir kere beden ölçülerini sisteme girdikten sonra onlara uygun olabilecek kıyafetleri satacak olan dijital terziler” diye ekledi.

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