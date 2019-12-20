Diyarbakır Cemevi 14 aydır elektriksiz, konu yargıya taşındı

Diyarbakır’da 2011 yılında Bağlar İlçesi’nde açılan ve Cemevi’nin elektrikleri 14 aydır kesik. DEDAŞ, fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri keserken, Cemevi yetkilileri ise buranın ibadethane olduğunu belirterek camilere, kiliselere ve sinagoglara tanınan hakların Alevilerin ibadethanesi olan Cemevleri’ne de tanınmasını isteyerek genel bütçeden karşılanmasını istedi. 2014 yılından bu yana fatura ödemeyen Cemevi’nin elektrikleri 2018 yılında kesildi. Yapılan girişimler sonuçsuz kalınca Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şube Başkanı Cafer Koluman konuyu yargıya taşıdı.
‘4.5 yıl boyunca kimse dokunmadı’
Sputnik’e konuşan Koluman, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye Diyarbakır Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, “İhtiyati Tedbir Talepli” dava açtıklarını belirterek, yargıdan 3 gün içinde olumlu bir karar beklediklerini söyledi.
Koluman “4.5 yıldır kimse gelip dokunmadı. 2018 yılı ekim ayında haber vermeden gelip elektriği kestiler. Taziyelerimiz oluyor, cenazelerimiz oluyor, derneğin etkinlikleri oluyor ve bunu yapmaktan mahrum kaldık. Geçici olarak bir hafta açtık sonra gelip bize ‘borç yapılandırması yapacaksınız, eğer kabul etmezseniz abone vermeyeceğiz ve sözleşme imzalamayacağız’ dediler. Buna rağmen yazılı şekilde DEDAŞ’a başvurduk. Elimizdeki emsal kararları, AİHM kararlarına atıfta bulunarak buranın bir ibadethane olduğunu ve morgun olduğunu taziyelerin cemlerin olduğunu ve buranın Alevilerin ibadethanesi olduğundan hareketle kiliselere, camilere, sinagoglara tanınan hak neyse bizim de bu haktan faydalanmamız gerektiğini ve bunun bir vatandaşlık hakkı olduğunu buradan ifade ettik” dedi.
‘DEDAŞ ‘müftülük bizimle muhatap olsun’ dedi’
Yaptıkları başvuruya DEDAŞ’ın 2 ay sonra cevap verdiğini belirten Koluman “Verilen cevap ne hazindir ki bizi müftülük ile muhatap etmek istediler. ‘Madem siz buranın ibadethane olduğunu düşünüyorsunuz o zaman müftülüğe başvurun, siz değil müftülük bizimle muhatap olsun’ dediler. İçinde Alevilerin olmadığı bir Diyanet Başkanlığı ile bizi muhatap etmek bir asimilasyon politikasıdır. Biz buna karşı duruş sergiledik. Bununla ilgili valilikle görüşme talebimiz kabul edilmedi, bize randevu vermedi. Bize yazılı bir cevap verip ‘bugün yarın çözeceğiz’ dediler ama çözülmedi. Bağlı olduğumuz bölgedeki belediye olan Bağlar Belediyesi’nden randevu istedik, verdiler ama son dakika iptal ettiler ve bir daha da bize dönüş yapmadılar” şeklinde konuştu.
‘Din ve vicdan özgürlüğüne dayanarak dava açtık’
Alevilerin ibadethanesi olan Cemevlerine elektrik sağlanmasının bir kamu görevi olduğunu belirten Koluman şunları söyledi:
Tüm bunlara rağmen maalesef ki hala pratikte Cemevleri ibadethane statüsüne kavuşturulmayarak, Anayasa’nın 10. maddesinde geçen eşitlik ilkesine aykırı bir tutum ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isteriz.
‘Kiliseler, Camiler, Sinagoglar muaf tutuluyorsa milyonlarca Alevi de bu hakka sahiptir’
14 aydır Diyarbakır’daki Aleviler olarak ibadetlerini yerine getiremediklerini kaydeden Koluman şöyle konuştu:
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