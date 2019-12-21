Antrenör Kaya: Türkiye’de sadece her 160 kişiden 1’inin spor salonu üyeliği var

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen ve Sputnik’in medya sponsorluğu üstlendiği Trendler Zirvesi’nde konuşan Antrenör Kaya “Türkiye’de yalnızca 500-600 bin civarında spor salonu üyesi var. Yani, yalnızca her 160 kişiden 1’i spor salonuna gidiyor. Bu dünyaya göre düşük bir seviye” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen, her yıl farklı bir trendi konu alan Trendler Zirvesi başladı. Bu yıl ‘Geleceğe Adaptasyon’ trendini konu alan ve Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği zirve, İstanbul Ayazağa’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte konuşma yapan ‘Ağırsağlam’ YouTube kanalının kurucusu Antrenör Furkan Kaya “Fitness, tüm dünyada çok büyük bir pazara sahip ve sürekli gelişiyor. Yurtdışında çok sayıda spor salonu var ve insanlar bilinçli bir şekilde spor yapıyor. Türkiye’de ise yalnızca 500-600 bin civarında spor salonu üyesi var. Bunların içine orduyu, özel stüdyoları ve oturduğumuz sitelerin içerisindeki spor salonlarını kullananları eklersek, her yıl 1-1.5 milyon civarında insan fitness yapıyor. Türkiye’de dünyaya göre düşük bu seviye. Mesela, Amerika’da her 6 kişiden 1’inin spor salonu üyeliği var. Türkiye’de ise, spor salonu üyesi sayısını göz önüne alırsak bu rakam 160’ta 1” dedi.

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