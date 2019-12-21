Üçüncü kez kayyum atanan Sur Belediyesi önünde protesto

HDP’nin yüzde 61 oy oranıyla kazandığı Sur Belediyesi’ne kayyum atanması yapılan basın açıklaması ve oturma eylemi ile protesto edildi. Burada konuşan HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan “Kayyum atamaları 31 Mart seçimlerinden önce belliydi” dedi.

Diyarbakır merkez Sur İlçe Belediyesi’ne dün sabah saatlerinde baskın düzenlenirken, Belediye Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir ile Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Eken de evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından HDP’nin 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 61 oy oranıyla kazandığı Sur Belediyesi’ne bu sabah İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı. Bununla birlikte Sur Belediyesi’ne üçüncü kez kayyum atanmış oldu. Kayyum atamasını protesto eden HDP’liler Sur Belediyesi önünde toplandı. Burada açıklama yapmak isteyen HDP’lilere polis izin vermezken, yapılan görüşmelerin ardından açıklama daha ileri bir noktada yapıldı.

‘Yine seçime girersek yine kazanırız’

Açıklamayı yapan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, kayyum atamalarının 31 Mart seçimlerinden önce belli olduğunu ifade ederek “Biz bütün bu baskılara rağmen halkımızla beraber seçimlere girdik. Büyük bir zaferle seçimleri kazandık. Seçimleri kazandıktan sonra AKP-MHP faşist bloğu bir bir belediyelerimizi gasp etmeye başladı, kayyumlar atamaya başladı. Ancak biz bütün bunlara rağmen halkımızla birlikte demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Yine seçime girersek yine AKP-MHP faşist bloğunu büyük bir hezimete uğratarak seçimi kazanacağız” şeklinde konuştu.

‘Diz çökmeyeceğiz’

Ardından konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen de şöyle konuştu:

“Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, belediye başkanımız 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde seçilen Sur Eşbaşkanımız Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’dir. Bunun dışında kimseyi kabul etmiyoruz. Sabah uyandığımızda yine AKP-MHP’nin uyguladığı demokrasi tıkırında işliyor! Kendine yandaş olan, kendine biat eden, yanında hizalananlar palazlanıyor, kollanıyor ama muhalif olanlar her türlü yöntemle ve uygulamalarla alt ediliyor. Biz bu oynan oyunun farkındayız. Halk olarak da HDP olarak da diz çökmedik bundan sonra da diz çökmeyeceğiz.”

Açıklama yapılan oturma eyleminin ardından sona erdi.

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