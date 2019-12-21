‘Ankara’dan Washington’a en ağır yanıt, askeri ilişkileri bitirmek olur’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’nin Türk Akımı ile ilgili yaptırım uygulaması durumunda karşı yaptırımlarla yanıt verecekleri yönündeki ifadelerini değerlendiren Rus uzman Vasilyev, Ankara’nın Washington’a en ağır yanıtının, askeri işbirliğini sonlandırmak olacağını belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü’nden Dr. Vladimir Vasilyev, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Türkiye’ye karşıpolitikası uyguladığını belirterek, “Bu baskı, NATO’yu güçlendirme ve NATO üyeleri arasında disiplin konularında yaşanan sorunlarla ilgili. Londra’da yapılan NATO zirvesi ittifakın birlik sorunu yaşadığını gözler önüne serdi” dedi.

Ankara’nın, yanıt verme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıldığını dile getiren uzman, şu yorumda bulundu:

“ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğini söylemek zor. Ama ABD’de sıkça sağduyunun alt edildiği seçim yılında, ABD-Türkiye ilişkilerinin kötüleşme eğilimini göstereceğini düşünüyorum. Bu, bölgenin diğer aktörlerine, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme fırsatını yaratıyor. Erdoğan iktidarındaki Türkiye’nin dış politika için başka dayanak noktaları arayacağı açık. Bu anlamda, yüzünü Rusya’ya çevirmesi çok doğal. Türkiye’nin Rusya ile ekonomik, politik ve askeri ilişkileri daha da güçlendirmesi beklenebilir”.

Washington’un, Ankara örneğinin NATO içinde disiplinin zayıflamasına yol açmasından korktuğuna işaret eden Vasilyev, “En önemlisi, Trump idaresinin, müttefiklerin NATO harcamalarını yüzde 2, gelecekte de yüzde 4’e kadar çıkarma talimatı. Disiplinin zayıflaması bu bloğun finansal bileşenine büyük zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin verebileceği en korkunç yanıt, İncirlik’in ABD’ye kapatılması olur” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye hükümeti, askeri alanda ABD-Türk ilişkilerini sonlandırma politikasını seçebilir. Bu, Ankara’nın Washington’a indirebileceği en büyük darbe olur. Üssün kapatılması muhtemelen geçici nitelik taşır, muhtemelen beyanın ötesine geçmez, ama yine de bu madde, Türkiye’nin ABD’ye karşı olası tedbirler listesinin başında yer alıyor”.

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