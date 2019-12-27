Kayıt
14:21 27 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türk Silahlı Kuvvetleri - TSK

    Askeri yetkililerden Libya mesajı: Emir verildiği zaman TSK göreve hazırdır

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 259
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/102659/59/1026595968.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/201912271040923835-askeri-kaynaklardan-libya-aciklamasi--tsk-goreve-hazir/

    Askeri yetkililer, Ankara’nın gündeminde yer alan Libya’ya asker gönderilmesi konusunda, “Türk Silahlı Kuvvetleri emir verildiği zaman yurt içinde ve yurt dışında her türlü görevi yapmaya hazırdır” mesajı verdi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 2019 yılı içerisinde PKK’nın barınma alanlarına yönelik kolluk kuvvetleri ile birlikte yurt içinde ve dışında 31’i büyük 119’u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlarda bin 789 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bunların 255’inin örgütten kaçarak kendi iradeleriyle teslim olduklarını belirtti.

    ‘Operasyonlarda ayrıca bin 66 adet EYP’nin imha edildiğini, teröristler tarafından kullanılan bin 852 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini’ kaydeden Yarbay Aktop, ‘İHA ve SİHA’ların etkin bir şekilde kullanıldığı Pençe Operasyonları’nın da bugüne kadar toplam 174 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. Aktop son olarak 23 Aralık’ta Hakurk bölgesinde, açık arazide gizlenmiş ve gömülmüş halde karadan havaya atılan SA 18 hava savunma füzesi, otomatik bombaatar, roketatar ve çok sayıda mayının da geçirildiğini’ belirtti.

    Sınır güvenliği: 22 adet insanlı gözetleme kulesi tamamlandı

    Yarbay Aktop, Suriye sınırındaki ‘Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin güçlendirilmesi kapsamında ise ilk etapta 825.5 kilometre modüler beton duvar, 84 kilometre yüksek güvenlikli tel çit ve sedde inşa edilmiş ve 22 adet insanlı gözetleme kulesinin tamamlandığını, 221 adet hudut birlik tesisinden de 73’ünün inşasının tamamlandığını kaydetti.

    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli'den Pençe operasyonuna destek: Irak'ın kuzeyi köşe bucak temizlenmelidir
    Terörle mücadele ve hudut güvenlik tedbirleri kapsamında modüler üs bölgelerinin inşa edildiğini, bugüne kadar Hakkâri’de 29, Şırnak’ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesinin tesis edildiğini belirten Aktop, şöyle devam etti:

    “Söz konusu tesisler güvenlikli elektronik algılama ve silah sistemleri ile desteklenmektedir. Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda, son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir. Ayrıca, yakalanan/teslim alınan bu şahıslardan 776’sının terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir.”

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı: ‘2019 yılı başından itibaren toplam 533 DEAŞ mensubu yakalandı’

    Fırat Kalkanı Harekatı’nın icra safhasının 29 Mart 2017 tarihinde tamamlandığını anımsatan Aktop, hali hazırda kontrol altına alınan bölgelerde istikrar ve güvenliği sağlayarak, yerel halkın evlerine geri dönmesine yönelik elverişli koşulların oluşması çalışmalarına destek sağlandığını ifade etti. IŞİD ile mücadelenin de etkin bir şekilde devam ettiğini, 2019 yılı başından itibaren 492 IŞİD mensubunun yakalandığını belirten Aktop, yaklaşık 380 bin Suriye vatandaşının gönüllü olarak Fırat Kalkanı Harekat Alanı’na geri dönmesinin sağlandığını da kaydetti.

    Aktop, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın da icra safhasının 23 Mart 2018 tarihinde tamamlandığını, terör örgütü tehdidin ortadan kaldırılarak emniyet ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere ise devam edildiğini’ ekleyerek, “Ayrıca, DEAŞ ile mücadele etkin bir şekilde devam etmektedir. 2019 yılı başından itibaren 41 DEAŞ’lı yakalanmıştır. Sonuç olarak, yaklaşık 65 bin den fazla Suriye vatandaşının gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekât Alanı’na dönmesi sağlanmıştır” dedi.

    İdlib: ‘100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı’

    Yarbay Aktop, Astana Mutabakatı gereği İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 12 Gözlem Noktası’nın tesis edildiğini de hatırlatırken, “Gözlem noktaları arasında 8 Mart’tan bu yana toplam 182 milli devriye icra edilmiştir. Rejimin son zamanlarda artan ve masum sivilleri hedef alan saldırıları, sahada radikalleşmeyi arttırdığı gibi, yeni bir göç dalgasını da tetiklemiştir. Bu saldırılar sonucunda 100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başlamıştır” dedi.

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
    Menbiç ve Tel Rıfat’taki durum ile ilgili olarak da Soçi Mutabakatı ile YPG’nin bölgeden çıkarılması konusunda mutabakat sağlanmış olmasına rağmen zaman zaman tacizler olduğunu ve bu konunun her platformda Rus muhataplara iletildiğini ifade eden Aktop, “Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde, 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir” dedi.

    ‘150 saatlik sürenin sona ermesinden itibaren 359 taciz/saldırı oldu’

    Aktop, Barış Pınarı harekatı kapsamında da ABD ile varılan mutabakatta harekata 120 saat, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat ile de 150 saat ara verildiğini anımsatarak, bu süre zarfında 123 tacizin, saldırının olduğunu kaydetti. Aktop, 150 saatlik sürenin sona ermesinden itibaren ise şu ana kadar 359 tacizin, saldırının olduğunu belirtirken, “Taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak karşılık verilmiştir. Ayrıca, Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edilmiştir” dedi.

    ‘66 yol kontrol noktasından 40’ı tamamlandı, 135 bin Suriyeli evine döndü’

    Bölgenin mayından ve patlayıcılardan temizlenmesine yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü vurgulayan Aktop, şu ana kadar 2 bin 500 den fazla mayın ve EYP’nin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Harekat bölgesinde tespit edilen 761 adet tünelin yüzde 95’i kullanılamaz hale getirilmiştir. Şehri bir ağ gibi saran tünellerin yaklaşık uzunluğu 79 km’dir. Bölgede güvenliğin sağlanarak hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamda kurulması planlanan 66 yol kontrol noktasından, 40’ı tamamlanmış, 26’sının çalışmalarına devam edilmektedir”dedi. Aktop, bölgede 12 okulda eğitim öğretim faaliyetine devam edildiğini, yaklaşık 135 bin Suriyelinin de evlerine döndüğünü kaydetti.

    ‘Geçitkale Hava Meydanı 16 Aralık’tan itibaren Türk Deniz Kuvvetleri İHA’ları tarafından kullanılıyor’

    Doğu Akdeniz’deki faaliyetler konusunda da bilgi veren Yarbay Aktop, Barbaros Hayreddin Paşa, Oruçreis ve Bilim 2 araştırma gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine, faaliyetleri süresince fırkateyn, korvet, denizaltı, hücumbot, deniz karakol uçakları ve insansız hava araçları ile denizden ve havadan güvenlik desteği verildiğini belirtti.

    Kızılay
    © AA /
    Kızılay Libya'da temsilcilik açmayı planlıyor
    Aktop, ‘KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına tahsis edilen Geçitkale Hava Meydanı’nın 16 Aralık’tan itibaren Deniz Kuvvetleri İHA’ları tarafından kullanıldığı’ bilgisini de aktardı.

    ‘FETÖ soruşturmaları kapsamında toplam 18 bin 630 personel ihraç edildi’

    Yarbay Aktop, FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalara ilişkin ise, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar, 3 bin 559’u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personelin ihraç edildiği, toplam 982 emekli personelin de rütbelerinin geri alındığı bilgisini verdi.

    ‘Türk Silahlı Kuvvetleri emir verildiği zaman yurt içinde ve yurt dışında her türlü görevi yapmaya hazırdır’

    Askeri yetkililer, Ankara’nın gündeminde yer alan ve TBMM’ye tezkeresi sunulma hazırlıkları devam eden Libya’ya asker gönderilmesi konusunda ise “Türk Silahlı Kuvvetleri göreve hazır” mesajı verdi. Askeri yetkilier soru üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri emir verildiği zaman yurt içinde ve yurt dışında her türlü görevi yapmaya hazırdır” dedi.

    ‘Gözlem noktaları herhangi bir saldırı olduğunda gerekli karşılığı verebilecek seviyede’

    Askeri yetkililer, İdlib’deki 8 nolu Türkiye’ye ait gözlem noktasının çembere alındığına ilişkin soru üzerine de, herhangi bir güvenlik endişesinin bulunmadığını belirterek, “İkmalde de bir sıkıntı yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli olarak görüşüyoruz. Gözlem noktalarının görevleri gözetleme olsa da herhangi bir saldırı olduğunda meşru müdafaa noktasında gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler” açıklaması yaptı.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Yunan Dışişleri Bakanı ve BM Genel Sekreteri, Türkiye-Libya mutabakatını görüştü
    Libya ile askeri anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi
    Peskov: Putin ve Erdoğan Libya konusunu görüşebilir
    Dışişleri Bakan Yardımcısı: Libya ile imzalanan anlaşmanın hiçbir yerinde muharip güç göndermekten bahsedilmiyor
    Etiketler:
    FETÖ, Doğu Akdeniz, Rusya, YPG, Menbiç, İdlib, Zeytin Dalı Harekatı, IŞİD, Suriye, SİHA, İHA, EYP, KCK, PKK, Nadide Şebnem Aktop, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, TSK, Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    Esad'ın danışmanı: ABD’ye dava açmayı değerlendiriyoruz
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet