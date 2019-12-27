Askeri yetkililerden Libya mesajı: Emir verildiği zaman TSK göreve hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 2019 yılı içerisinde PKK’nın barınma alanlarına yönelik kolluk kuvvetleri ile birlikte yurt içinde ve dışında 31’i büyük 119’u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlarda bin 789 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bunların 255’inin örgütten kaçarak kendi iradeleriyle teslim olduklarını belirtti.

‘Operasyonlarda ayrıca bin 66 adet EYP’nin imha edildiğini, teröristler tarafından kullanılan bin 852 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini’ kaydeden Yarbay Aktop, ‘İHA ve SİHA’ların etkin bir şekilde kullanıldığı Pençe Operasyonları’nın da bugüne kadar toplam 174 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. Aktop son olarak 23 Aralık’ta Hakurk bölgesinde, açık arazide gizlenmiş ve gömülmüş halde karadan havaya atılan SA 18 hava savunma füzesi, otomatik bombaatar, roketatar ve çok sayıda mayının da geçirildiğini’ belirtti.

Sınır güvenliği: 22 adet insanlı gözetleme kulesi tamamlandı

Yarbay Aktop, Suriye sınırındaki ‘Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin güçlendirilmesi kapsamında ise ilk etapta 825.5 kilometre modüler beton duvar, 84 kilometre yüksek güvenlikli tel çit ve sedde inşa edilmiş ve 22 adet insanlı gözetleme kulesinin tamamlandığını, 221 adet hudut birlik tesisinden de 73’ünün inşasının tamamlandığını kaydetti.

Terörle mücadele ve hudut güvenlik tedbirleri kapsamında modüler üs bölgelerinin inşa edildiğini, bugüne kadar Hakkâri’de 29, Şırnak’ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesinin tesis edildiğini belirten Aktop, şöyle devam etti:

“Söz konusu tesisler güvenlikli elektronik algılama ve silah sistemleri ile desteklenmektedir. Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda, son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir. Ayrıca, yakalanan/teslim alınan bu şahıslardan 776’sının terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir.”

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı: ‘2019 yılı başından itibaren toplam 533 DEAŞ mensubu yakalandı’

Fırat Kalkanı Harekatı’nın icra safhasının 29 Mart 2017 tarihinde tamamlandığını anımsatan Aktop, hali hazırda kontrol altına alınan bölgelerde istikrar ve güvenliği sağlayarak, yerel halkın evlerine geri dönmesine yönelik elverişli koşulların oluşması çalışmalarına destek sağlandığını ifade etti. IŞİD ile mücadelenin de etkin bir şekilde devam ettiğini, 2019 yılı başından itibaren 492 IŞİD mensubunun yakalandığını belirten Aktop, yaklaşık 380 bin Suriye vatandaşının gönüllü olarak Fırat Kalkanı Harekat Alanı’na geri dönmesinin sağlandığını da kaydetti.

Aktop, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın da icra safhasının 23 Mart 2018 tarihinde tamamlandığını, terör örgütü tehdidin ortadan kaldırılarak emniyet ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere ise devam edildiğini’ ekleyerek, “Ayrıca, DEAŞ ile mücadele etkin bir şekilde devam etmektedir. 2019 yılı başından itibaren 41 DEAŞ’lı yakalanmıştır. Sonuç olarak, yaklaşık 65 bin den fazla Suriye vatandaşının gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekât Alanı’na dönmesi sağlanmıştır” dedi.

İdlib: ‘100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı’

Yarbay Aktop, Astana Mutabakatı gereği İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 12 Gözlem Noktası’nın tesis edildiğini de hatırlatırken, “Gözlem noktaları arasında 8 Mart’tan bu yana toplam 182 milli devriye icra edilmiştir. Rejimin son zamanlarda artan ve masum sivilleri hedef alan saldırıları, sahada radikalleşmeyi arttırdığı gibi, yeni bir göç dalgasını da tetiklemiştir. Bu saldırılar sonucunda 100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başlamıştır” dedi.

‘150 saatlik sürenin sona ermesinden itibaren 359 taciz/saldırı oldu’

Menbiç ve Tel Rıfat’taki durum ile ilgili olarak da Soçi Mutabakatı ile YPG’nin bölgeden çıkarılması konusunda mutabakat sağlanmış olmasına rağmen zaman zaman tacizler olduğunu ve bu konunun her platformda Rus muhataplara iletildiğini ifade eden Aktop, “Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde, 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir” dedi.

Aktop, Barış Pınarı harekatı kapsamında da ABD ile varılan mutabakatta harekata 120 saat, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat ile de 150 saat ara verildiğini anımsatarak, bu süre zarfında 123 tacizin, saldırının olduğunu kaydetti. Aktop, 150 saatlik sürenin sona ermesinden itibaren ise şu ana kadar 359 tacizin, saldırının olduğunu belirtirken, “Taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak karşılık verilmiştir. Ayrıca, Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edilmiştir” dedi.

‘66 yol kontrol noktasından 40’ı tamamlandı, 135 bin Suriyeli evine döndü’

Bölgenin mayından ve patlayıcılardan temizlenmesine yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü vurgulayan Aktop, şu ana kadar 2 bin 500 den fazla mayın ve EYP’nin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Harekat bölgesinde tespit edilen 761 adet tünelin yüzde 95’i kullanılamaz hale getirilmiştir. Şehri bir ağ gibi saran tünellerin yaklaşık uzunluğu 79 km’dir. Bölgede güvenliğin sağlanarak hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamda kurulması planlanan 66 yol kontrol noktasından, 40’ı tamamlanmış, 26’sının çalışmalarına devam edilmektedir”dedi. Aktop, bölgede 12 okulda eğitim öğretim faaliyetine devam edildiğini, yaklaşık 135 bin Suriyelinin de evlerine döndüğünü kaydetti.

‘Geçitkale Hava Meydanı 16 Aralık’tan itibaren Türk Deniz Kuvvetleri İHA’ları tarafından kullanılıyor’

Doğu Akdeniz’deki faaliyetler konusunda da bilgi veren Yarbay Aktop, Barbaros Hayreddin Paşa, Oruçreis ve Bilim 2 araştırma gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine, faaliyetleri süresince fırkateyn, korvet, denizaltı, hücumbot, deniz karakol uçakları ve insansız hava araçları ile denizden ve havadan güvenlik desteği verildiğini belirtti.

‘FETÖ soruşturmaları kapsamında toplam 18 bin 630 personel ihraç edildi’

Aktop, ‘KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına tahsis edilen Geçitkale Hava Meydanı’nın 16 Aralık’tan itibaren Deniz Kuvvetleri İHA’ları tarafından kullanıldığı’ bilgisini de aktardı.

Yarbay Aktop, FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalara ilişkin ise, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar, 3 bin 559’u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personelin ihraç edildiği, toplam 982 emekli personelin de rütbelerinin geri alındığı bilgisini verdi.

‘Türk Silahlı Kuvvetleri emir verildiği zaman yurt içinde ve yurt dışında her türlü görevi yapmaya hazırdır’

Askeri yetkililer, Ankara’nın gündeminde yer alan ve TBMM’ye tezkeresi sunulma hazırlıkları devam eden Libya’ya asker gönderilmesi konusunda ise “Türk Silahlı Kuvvetleri göreve hazır” mesajı verdi. Askeri yetkilier soru üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri emir verildiği zaman yurt içinde ve yurt dışında her türlü görevi yapmaya hazırdır” dedi.

‘Gözlem noktaları herhangi bir saldırı olduğunda gerekli karşılığı verebilecek seviyede’

Askeri yetkililer, İdlib’deki 8 nolu Türkiye’ye ait gözlem noktasının çembere alındığına ilişkin soru üzerine de, herhangi bir güvenlik endişesinin bulunmadığını belirterek, “İkmalde de bir sıkıntı yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli olarak görüşüyoruz. Gözlem noktalarının görevleri gözetleme olsa da herhangi bir saldırı olduğunda meşru müdafaa noktasında gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler” açıklaması yaptı.

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