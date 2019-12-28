‘ABD idaresi, Türkiye’yi tüm hassas noktalarından vurma niyetinde’

The Hill gazetesinin, Rusya ve Türkiye'nin nüfuzuna karşı koymak isteyen ABD’nin İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs gibi müttefiklerine desteği artırarak Akdeniz'de ana aktör olmayı planlandığı haberini değerlendiren İbrahimov, ABD’nin güttüğü amaçları, oluşturmaya çalıştığı ittifakların geleceğini ve ABD-Ankara geriliminin neden tırmandığını anlattı.
Sputnik’e açıklamasında, halihazırda ABD’nin, tüm “hassas” yöntemlere başvurarak Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten Valday Kulübü uzmanı Ferhat İbrahimov, “Beklendiği gibi Türkiye idaresi bildirdiği yoldan dönme niyetinde değil. Trump ile anlaşmak henüz mümkün olmadı. Bu nüanslar göz önüne alındığında Trump idaresi tek başına hareket etme niyetinde değil, bölgede Türkiye’nin gözünden kaçmayacak güçleri ve hassas noktaları kullanma niyetinde” yorumunda bulundu.
Bu bağlamda, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da olumlu tempoda gelişmeye devam ettiğini dile getiren uzman, “Dün iki ülkenin Halep’te ortak devriyeler başlattığı bilgisi geldi. Bu da iki ülke arasında Suriye konusunda oldukça yakın koordinasyonun olduğu anlamına geliyor. Bu elbette ABD’nin işine gelmiyor” dedi.
'Yunanistan ABD'nin tuzağına düşerse bölgedeki ilişkiler gerilebilir'
ABD’nin, dünyanın gözünde daha ağır görünmek için Kıbrıs sorununa başvurduğunu, bununla Ankara ve Atina arasındaki ipleri gerdiğini söyleyen İbrahimov, “Yunanistan’ın oldukça tutarsız davrandığını kabul etmek gerek. Bu ülkenin yönetimi ABD’nin bu tuzağına düşerse bölgedeki ilişkiler gerilebilir” ifadelerini kullandı.
Washington’un baskı araçlarını kullanmaya devam etmesi durumunda Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri güçlendirme politikasına birkaç yönde birden devam edeceğini belirten İbrahimov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sefer askeri teçhizat alımları ötesine geçilerek ekonomik partnerlik muhtemelen Avrasya Ekonomik Birliği hattına girilerek daha da derinleştirilebilir. Tüm rakamlar bunu gösteriyor. Türkiye-Rusya ticareti, 2019’un sadece ilk 8 ayında yaklaşık 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Misal 2018 yılının tümünde bu gösterge 13 milyar dolardı. Bu yılın sonunda iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 2.5 büyümesi bekleniyor. Diğer yandan Türkiye ve ABD arasındaki ticaret, tüm eski yakın ilişkilere rağmen geçen yıl sadece yüzde 1.4 büyüyerek 19 milyar dolar olarak gerçekleşti."
'Yunanlar, geçici sarf malzemesi gibi kullanılıyor'
Böylelikle Ankara’nın yavaş yavaş ve oldukça titiz bir şekilde ekonomik öncelikleri değiştirmeye başladığını, ama aynı zamanda oldukça pragmatik hareket ederek Washington ile tamamen arayı bozma niyetinde de olmadığını kaydeden İbrahimov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Sonuç olarak ABD’nin Yunanistan ve Kıbrıs ile bir nevi “üçlü ittifak” kurabilecekleri konusuna şüpheyle bakıyorum. Çünkü Washington elitinin bir kısmı, Türkiye karşıtı çevrelerin başlattığı bu girişime ciddi gözle bakmıyor. Eğer birileri, Ankara’ya baskı için her fırsata başvurulması gerektiğini düşünüyorsa diğerleri, Ankara’nın mevcut politikasının geçici nitelik taşıdığına inanıyor. Yani Yunanlar, geçici sarf malzemesi gibi kullanılıyor ve eğer bu ülkenin yönetimi akıllı olursa Türkiye ile ilişkileri istikrarsızlaştırmaktan uzak durur."
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)