‘ABD idaresi, Türkiye’yi tüm hassas noktalarından vurma niyetinde’

The Hill gazetesinin, Rusya ve Türkiye'nin nüfuzuna karşı koymak isteyen ABD’nin İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs gibi müttefiklerine desteği artırarak Akdeniz'de ana aktör olmayı planlandığı haberini değerlendiren İbrahimov, ABD’nin güttüğü amaçları, oluşturmaya çalıştığı ittifakların geleceğini ve ABD-Ankara geriliminin neden tırmandığını anlattı.

Sputnik’e açıklamasında, halihazırda ABD’nin, tüm “hassas” yöntemlere başvurarak Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten Valday Kulübü uzmanı Ferhat İbrahimov, “Beklendiği gibi Türkiye idaresi bildirdiği yoldan dönme niyetinde değil. Trump ile anlaşmak henüz mümkün olmadı. Bu nüanslar göz önüne alındığında Trump idaresi tek başına hareket etme niyetinde değil, bölgede Türkiye’nin gözünden kaçmayacak güçleri ve hassas noktaları kullanma niyetinde” yorumunda bulundu.

Bu bağlamda, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da olumlu tempoda gelişmeye devam ettiğini dile getiren uzman, “Dün iki ülkenin Halep’te ortak devriyeler başlattığı bilgisi geldi. Bu da iki ülke arasında Suriye konusunda oldukça yakın koordinasyonun olduğu anlamına geliyor. Bu elbette ABD’nin işine gelmiyor” dedi.

'Yunanistan ABD'nin tuzağına düşerse bölgedeki ilişkiler gerilebilir'

ABD’nin, dünyanın gözünde daha ağır görünmek için Kıbrıs sorununa başvurduğunu, bununla Ankara ve Atina arasındaki ipleri gerdiğini söyleyen İbrahimov, “Yunanistan’ın oldukça tutarsız davrandığını kabul etmek gerek. Bu ülkenin yönetimi ABD’nin bu tuzağına düşerse bölgedeki ilişkiler gerilebilir” ifadelerini kullandı.

'Yunanlar, geçici sarf malzemesi gibi kullanılıyor'

Washington’un baskı araçlarını kullanmaya devam etmesi durumunda Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri güçlendirme politikasına birkaç yönde birden devam edeceğini belirten İbrahimov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sefer askeri teçhizat alımları ötesine geçilerek ekonomik partnerlik muhtemelen Avrasya Ekonomik Birliği hattına girilerek daha da derinleştirilebilir. Tüm rakamlar bunu gösteriyor. Türkiye-Rusya ticareti, 2019’un sadece ilk 8 ayında yaklaşık 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Misal 2018 yılının tümünde bu gösterge 13 milyar dolardı. Bu yılın sonunda iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 2.5 büyümesi bekleniyor. Diğer yandan Türkiye ve ABD arasındaki ticaret, tüm eski yakın ilişkilere rağmen geçen yıl sadece yüzde 1.4 büyüyerek 19 milyar dolar olarak gerçekleşti."

Böylelikle Ankara’nın yavaş yavaş ve oldukça titiz bir şekilde ekonomik öncelikleri değiştirmeye başladığını, ama aynı zamanda oldukça pragmatik hareket ederek Washington ile tamamen arayı bozma niyetinde de olmadığını kaydeden İbrahimov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Sonuç olarak ABD’nin Yunanistan ve Kıbrıs ile bir nevi “üçlü ittifak” kurabilecekleri konusuna şüpheyle bakıyorum. Çünkü Washington elitinin bir kısmı, Türkiye karşıtı çevrelerin başlattığı bu girişime ciddi gözle bakmıyor. Eğer birileri, Ankara’ya baskı için her fırsata başvurulması gerektiğini düşünüyorsa diğerleri, Ankara’nın mevcut politikasının geçici nitelik taşıdığına inanıyor. Yani Yunanlar, geçici sarf malzemesi gibi kullanılıyor ve eğer bu ülkenin yönetimi akıllı olursa Türkiye ile ilişkileri istikrarsızlaştırmaktan uzak durur."

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