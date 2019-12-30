Yeni yıla 1 kala turist sayısı 48 milyonu aştı, en çok turist Rusya’dan geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, ilk 11 ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında, 6 milyon 887 bin 136 kişi ile yine Rusya birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak-Kasım 2019 sınır verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’yi yüzde 14.31 artışla 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaret etti. Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11.41 artış ile 2 milyon 190 bin 622 oldu.

11 ayda en çok turist yine Rusya’dan

Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,42 artış ve 6 milyon 887 bin 136 kişi ile Rusya birinci, yüzde 11,57 artış ve 4 milyon 835 bin 626 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 13.30 artış ve 2 milyon 506 bin 246 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran izledi.

Kasım ayının birincisi Bulgaristan

Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre Bulgaristan yüzde 8.35 artış ve 230 bin 220 kişi ile birinci, Rusya yüzde 36.85 artış ve 192 bin 683 kişi ile ikinci, Almanya da yüzde 4.32 artış ve 186 bin 132 kişi ile üçüncü oldu. Almanya’yı Gürcistan ile İran takip etti.

Dünya Turizm Örgütü verileri

Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde ise Türkiye, dünyada 2018 yılı ziyaretçi sıralamasında 6’ncılığını korudu. UNWTO’nun açıkladığı en son veri olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu. Avrupa’nın en çok turizm geliri elde eden 6. ülkesi olan Türkiye, yine Avrupa’da en çok turisti ağırlayan 4. ülke oldu.

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