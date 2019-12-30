Canan Duman: Türkiye’de mobbing sebebiyle yaşanan intihar vakaları hafife alınamayacak düzeyde

İş insanı Canan Duman, Serhat Sarısözen ile Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. Duman, hem işyerlerindeki yıldız çalışanlar hem de dijital dönüşüme ilişkin soruları cevapladı.

‘İş dünyası artık daha nitelikli’

Duman, “İş dünyası artık daha nitelikli, daha öğrenmeye açık, daha yaratıcı, daha meraklı, daha analitik düşünebilen, problem çözebilen insan kaynağını daha fazla arar hale geldi. Yıldız çalışanlarda bu özelliklerin olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘Görmezden geliniyor’

“Türkiye’de mobbing sebebiyle yaşanan intihar vakaları hafife alınamayacak düzeyde” diye konuşan Duman, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte mobbinge uğrayıp hakkını dava yolu ile kazanan çalışanlar da var ülkemizde. Şunu açıkça ifade etmek lazım ki Türkiye’de mobbingle alakalı insan kaynakları departmanları ve işverenler gerekli duyarlılığı göstermiyor. Mobbinge maruz kalan insanlar intihar ettikten sonra mobbing yapan çalışanların işten çıkartıldığını ya da pasif bir göreve alındığını görüyoruz. Bu, çok acı bir gerçektir. Türkiye’de şirketler mobbingi kişiler arasındaki bir ihtilaf olarak görüyor, problem görmezden geliniyor.”

‘İnsanı daha verimli hale getirme konularına odaklanmalıyız’

“Dijital dönüşüm aslında toplumun bir dönüşümü, iş dünyası sadece bunun bir bölümü. Bu konuda Çin ve Hindistan çok iyi işler başarıyor” diyen Duman, “İnsan kaynakları şu an sadece operasyon ile ilgileniyor oysaki bizim organizasyonel gelişime odaklanmamız lazım. Çünkü operasyondaki her şey otomatikleşecek. Biz, daha ziyade insanı daha verimli hale getirme konularına odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

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