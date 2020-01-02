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    Libya tezkeresini değerlendiren AK Partili Turan: Akdeniz’de planladıkları düzeni anlaşmalarla, tezkereyle bozuyoruz

    © DHA /
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    Libya’ya asker gönderme tezkeresi TBMM’de kabul edilirken gözler bundan sonra atılacak adımlara çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili “Suriye’nin kuzeyinde sekiz yıldır kurdukları düzeni nasıl bozduysak, Akdeniz’de planladıkları düzeni de anlaşmalarla, tezkereyle bozuyoruz” ifadesini kullandı.

    © AA /
    İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme
    TBMM Genel Kurulu’nda Libya’ya asker gönderme yetkisi veren tezkere AK Parti, MHP ve BBP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi. CHP, HDP, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Demokrat Parti (DP) ise ‘hayır’ oyu vererek tezkereyi eleştirdi. 

    Saadet Partisi karşı çıktı, oylamaya katılmadı

    Meclis’teki görüşmeler öncesinde kulislerde Saadet Partisi’nin tezkereye ‘kabul  oyu’ vereceği konuşuldu. Ancak görüşmelerde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Libya'da yapılacak yanlışların vebali mevcut iktidarın omuzlarında olacaktır. Biz bu vebale ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum. Ve bu vesileyle, hepinizi 1 Mart ruhuyla selamlıyorum” sözleriyle tezkereye karşı olduklarını açıkladı. Saadet Partili Abdulkadir Karaduman ile Cihangir İslam’ın tezkere oylamasına katılmamaları ise dikkat çekti. 

    Bağımsız vekiller nasıl oy kullandı?

    Meclis tutanaklarına göre; tezkere oylamasına AK Parti’den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP’den istifa eden Bağımsız Ardahan Milletvekili  Öztürk Yılmaz katılmazken; İYİ Parti’den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker ‘red’, MHP’den istifa eden Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ise ‘kabul’ oyu kullandı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz de oylamaya katılmayanlar arasında yer aldı.

    Saadet Partisi
    © AA / Gökhan Balcı
    Saadet Partisi'nden Libya tezkeresindeki tutum değişikliklerine ilişkin açıklama

    AK Parti’den mazeretli 8 vekil oylamaya katılmadı

    AK Parti’den de mazeretleri nedeniyle yönetimin bilgisi dahilinde Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, İstanbul Millletvekilleri Aziz Babuşcu, Alev Dedegil,  Markar Eseyan, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş oylamaya katılmadı. 

    AK Partili Turan: İsterdik ki tüm partiler bu önemli tezkereye destek olsun

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, tezkereye red oyu verenlere eleştirdi. Oylama sonuçlarını değerlendiren AK Partili Turan, şunları söyledi: 

    “Türkiye’nin yüzölçümü bilindiğinden çok büyük. Yeni adımlarla adeta ezberlerden, zihinsel vesayetten kurtuluyoruz. Bu, sadece Türkiye için değil, bütün coğrafya için büyük değişim demek. Libya Tezkeresi; AK Parti, MHP ve BBP’nin 325 oyuyla kabul edildi. İsterdik ki tüm partiler bu önemli tezkereye destek olsun. Daha bugün Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail Akdeniz’de doğalgaz boru hattı anlaşması imzaladı. Türkiye'nin Libya anlaşmalarının ve tezkerenin önemi zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşılacak.

    © AA / Fahrettin Gök
    Libya tezkeresinin kabul edilmesine AK Parti'den ilk yorum

    “Akdeniz’de planladıkları düzeni de anlaşmalarla, tezkereyle bozuyoruz”

    Mülteci mezarlığına dönüştürdükleri Akdeniz’de bizi de hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Akdeniz’e sınırı olmayanların at koşturduğu yerde kimse bizi hedeflerimizden, ülke güvenliğimizden, gelecek adımlarımızdan alıkoyamaz. Akdeniz’in her noktasında varız, var olmaya da devam edeceğiz. Suriye’nin kuzeyinde sekiz yıldır kurdukları düzeni nasıl bozduysak, Akdeniz’de planladıkları düzeni de anlaşmalarla, tezkereyle bozuyoruz. Libya hamlemiz planları bozmanın yanı sıra Türkiye’nin önemli bir Akdeniz planı olduğunu ortaya koydu. Artık Türkiye defans yapan değil, oyunu karşı sahada oynayan bir ülke konumda. Yüzyılların güç haritaları altüst oluyor. Bunlardan gurur duymak gerekir. 

    “Muhalefetin durumu bir kez daha safların netleşmesine vesile oldu”

    Bugün tezkereye hayır diyen muhalefetin durumu bir kez daha bizlere dostlarımızı görmemize ve safların netleşmesine vesile oldu. Tüm siyasi partileri siyasi ayrım yapmaksızın yekvücut halinde milli konularda, ülkemizin gelişiminde, Türkiye’nin büyümesinde destek olmaya davet ediyoruz”.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    TSK, Fayez Mustafa Al-Sarraj, Hafter güçleri, Halife Hafter, ABD, Libya tezkeresi, Tezkere, Doğu Akdeniz, Libya, AK Parti, Bülent Turan
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