Ardahan Milletvekili Yılmaz: Astana benzeri süreç Libya'da bir an önce yürürlüğe konmalı

Astana sürecinin bir benzerini Libya için öneren Meclis'in diplomat kökenli isimlerinden Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Rusya ile yapılacak görüşmelerde Suriye'deki Astana benzeri sürecin Libya'da bir an önce yürürlüğe konması önem taşıyor" dedi.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, TBMM'de yaptığı açıklamada gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Yılmaz, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine değinirken Irak'ın bir 'barut fıçısı' olduğunu söyledi.

Irak'ta, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da İran'a bağlı kuvvetler tarafından başlatılacak misilleme hareketlerinin tansiyonu iyice yükselteceğini savunan Yılmaz, misilleme olursa pek çok bölgenin karışacağını belirtti.

Kargaşa yükseldiği vakit petrol fiyatlarının da artacağını ve dünya ekonomisinin doğrudan etkileneceğini anlatan Yılmaz, Türkiye'nin de bölgede dikkatli davranması gerektiğini bildirdi.

'Türkiye'nin olaylara balıklama atlamaması lazım'

Yılmaz, ABD ve İran'ın Ortaodoğu'daki mücadelesinin keskinleşeceğini ifade ederek, "Türkiye'nin bu mücadelede herhangi bir tarafta yer almaması gerekiyor. Türkiye'nin itidalli davranması önem taşıyor. Türkiye'nin olaylara balıklama atlamaması lazım” dedi.

İran'a dönük yaptırımlar olabileceğini, bunun da Türkiye'ye etkisinin bulunacağını vurgulayan Yılmaz, dikkatli davranılmasının önemine işaret etti.

Libya için Astana benzeri süreç önerisi

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin de Yılmaz, gidecek kuvvetin gerektiğinde buradan çıkış yapabilmesi için bir plan yapılması gerektiğini, bunun da Tunus ile yapılabileceğini söyledi.

Yılmaz, “Türkiye’nin mutlaka gelişecek olaylar karşısında orada bulunacak askeri varlığının korunması ve tahliyesi konusunda karadan Tunus ile özel bir anlaşma imzalaması ve bunu da açıkça uygulaması gerekir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı’in önümüzdeki hafta gerçekleşecek Türkiye ziyaretine atıf yapan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Putin ile yapılacak görüşmede aynı Suriye’de yapıldığı gibi Astana benzeri bir sürecin Libya’da başlatılması belki politik olarak Türkiye’ye bir manevra gücü kazandırabilir. Yani bunun ilavesi olarak bir diplomatik sürecin mutlaka başlatılması önem taşıyor. Bu da şu anda ABD veya Avrupa’daki ülkelerin böyle bir niyetinin Türkiye ile en azından bu süreci başlatma niyetinin olmadığını görüyoruz. Bu süreç ancak Rusya ile başlatılabilir. Rusya ile yapılacak görüşmelerde Suriye’deki Astana benzeri sürecin Libya’da bir an önce yürürlüğe konması önem taşıyor. En azından diplomatik bir sürecin devam etmesi ve orada bulunacak çatışma ortamının kısmi ateşkes, ülke geneli ateşkes, bölgesel ateşkes, şehir şehir ateşkes çerçevesinde olabilecek bir tehlike anında bunun yürürlüğe konması ve gözetilmesi önem taşıyor.”

Yeni yıla çok karmaşık bir ortamda girildiğini ifade eden Yılmaz, dış politikada çok ciddi adımlar atılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, Türkiye’nin çok yalnızlaştığını, bu şekilde dış politikasını sürdüremeyeceğini, geniş bir perspektife açılması gerektiğini kaydetti.

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