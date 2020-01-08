Doğu Karadeniz’e 20 milyon TL’lik destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Doğu Karadeniz için toplam 20 milyon TL’lik bir destek paketi hazırladı. Desteklerden, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu’daki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler faydalanabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), yeni dönem mali destek programları için başvuruları almaya başladı.

Coğrafi işaretler de kapsamda

DOKA, bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, yöresel zenginliklere sahip çıkmak ve doğal güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanacak projelere toplam 20 milyon lira verecek. Bu çerçevede, 10 milyon TL bütçeli Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı ile 50 bin liradan, 500 bin liraya kadar destek verilecek. Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı’nın bütçesi 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu programdan faydalanmak isteyenlerin projelerine 20 bin TL’den 400 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.

Aslan payı Yeşil Yol projelerine

Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. Etap programlarına 5 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu programlara başvuranlar, projeleri için 250 bin liradan 750 bin liraya kadar destek alabilecek.

Kimler başvurabilecek?

3 mali destek programı için hazırlanacak projelere, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu’daki valilikler, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitülerin yanı sıra kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, üniversiteler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ve kooperatifler başvurabilecek.

Köy muhtarlıkları de başvurabilecek

Programlara ayrıca; il özel idaresi, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile köy muhtarlıkları, köylere hizmet götürme birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikler de başvurabilecek.

Son gün 27 Mart

Proje başvuruları, 27 Mart 2020 tarihine kadar KAYS üzerinden alınacak. İstekliler, http://www.doka.org.tr/destekler_Acik-TR.html web adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.

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