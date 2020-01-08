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15:32 08 Ocak 2020
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan TürkAkım Projesi açılış törenine ulusal ve uluslararası basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

    TürkAkım açılıyor: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz merkezi olma çabaları bu projeyle taçlanacak

    © İHA / EMRAH KUŞ - HASİBE KARADAĞ
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    Rus doğalgazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek tarihi bir törene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uzmanlara göre, TürkAkım’la birlikte,Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz merkezi olma çabalarının bu projeyle taçlanması umuluyor.

    İstanbul, Rus doğalgazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek tarihi bir törene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un da katılacağı tören önce TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışını, TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar ve OECD Eski Daimi Temsilcisi Mithat Rende, Sputnik’e değerlendirdi.

    Van Rootselaar “Bu projeyle Rus-Türk ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir şekilde güçleniyor. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte ilişkiler daha da sağlam hale gelecek. Projenin muazzam bir hızla tamamlanması ise ayrıca önemli. TürkAkım boru hattı günde 5 kilometre hızla tamamlandı. Mavi Akım günde 2 kilometre hızla tamamlanmıştı. Kısacası, TürkAkım eşi benzeri olmayan bir hız ve kararlılıkla bu günlere geldi” dedi.

    ‘Hem Türkiye hem Avrupa’nın enerji arz güvenliği sağlanacak’

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı. Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı. Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.
    © AA /
    TürkAkım açılışı öncesi İstanbul’da Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
    Rende ise “İki açıdan önemli bir gün. Birincisi, bugün bir enerji altyapısı projesinin gerçekleşiyor. Bu hem Türkiye’nin enerji arz güvenliği çok önemli hem 2020’lerden itibaren doğalgaz ihtiyacı açısından hem de Avrupa’nın enerji güvenliği açısından önemli. Özellikle Bulgaristan’ın, Sırbistan’ın, Macaristan’ın gaz ihtiyacı, ayrıca Balkanlar ve Doğu Avrupa’da şu an 16 milyar metreküpe yakın bir miktar Avrupa’ya geçecek. Bu bence fevkalede önemli. Bir çeşit arz güvenliği ve güzergah çeşitliliği sağlıyor” dedi.

    TürkAkım’ın rekabet yaratacak olması açısından da önemli olduğuna işaret eden Rende “Her yerden doğalgaz gelmesi belki de doğalgaz rekabetinin olması açısından da iyi. Ben bu tür altyapıları önemsiyorum. Hayırlı olsun. TANAP’ı da önemsiyorum. Çünkü TANAP Azeri gazını alacak, bir kısmını da Türkiye’ye bırakacak ve oradan sonra İtalya’ya kadar devam edecek” dedi.

    ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çabalarının taçlanmasını umuyoruz’

    Rende “Bugün belki Avrupa’da ekonomik durgunluk yaşanıyor, belki iklim ılıman devam gidiyor dolayısıyla doğalgaz ihtiyacı görülmüyor. Doğalgaz tüketimi azalıyor, sürdürülebilir enerji kaynakları nedeniyle. Ama hiç belli olmaz. Çünkü doğalgaz uluslararası enerji ajansının hesaplarına göre daha uzun bir süre doğalgaz bizimle beraber olacak. Çünkü iklimle mücadelede ve iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuzluklarla mücadele ederken küresel düzeyde kamuoyu hidrokarbon kaynakları arasında en az kirleten olarak doğalgazı gösteriyorlar. Dolayısıyla bir ara kaynak olarak görüyorlar. Uzun süre daha doğalgaz kullanılacak, bu anlaşılıyor. Umarım Türkiye Doğu Akdeniz’de bir doğalgaz enerji merkezi olma yolundaki çabalarını bu projeyle taçlanacaktır” diye ekledi.

    TürkAkım Türkiye’nin toplam tüketiminin 3’te 1’ni karşılayacak

    Toplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım’dan gelecek gazın yarısı Türkiye’de kullanılacak, diğer yarısı olan 15,75 milyar metreküp Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya aktarılacak. Türkiye’nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda TürkAkım’ın ülkenin toplam tüketiminin üçte birini karşılaması öngörülüyor.

    Enerji arz güvenliği garanti altına alınacak

    İlk kez 2014 yılında Rus Lider Putin tarafından dile getirilen projenin hayata geçmesi için 10 Ekim 2016’daki Dünya Enerji Kongresi esnasında hükümetlerarası anlaşma imzalandı.

    Türkiye’nin enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlaması öngörülen proje, Türkiye’ye doğal gaz ilk alıcı konumuna getirecek. Böylece transitten kaynaklı riskler de ortadan kalkacak.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Boyko Borisov, Aleksandr Vucic, Sander van Rootselaar, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Doğu Akdeniz, Rusya, TürkAkım
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