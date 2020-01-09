Zerzevan Kalesi için UNESCO süreci başladı

DTSO Turizm Platformu, tarihi Zerzevan Kalesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması ve 2021 yılının Zerzevan Yılı olması için harekete geçti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Turizm Platformu, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel yapısının tanıtımını yapmak ve turizm potansiyelini ekonomik kazanıma dönüştürmek için çalışmalarına hız verdi. 2019 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Turizm Platformu, 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin de içerisinde yer aldığı Turizm Platformu, kent içi ve kırsal alanda yer alan tarihi mekânların tanıtımı konusunu üzerinde yoğunlaşarak, 2021 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Zerzevan Yılı' ilan edilmesi için çalışmaların başlatılması kararı aldı.

Gerekli başvurular yapıldı

Zerzevan Kalesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması için de gerekli başvurular yapan platform, Zerzevan’ın önce geçici ardından kalıcı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için de hazırlıkların yapılması konusunda görüş birliğine vardı.

2020 yılında 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor

Zerzevan Kalesi dünyanın en iyi korunmuş Roma imparatorluğunun doğu sınır garnizonu olarak da biliniyor. Zerzevan Kalesi’ni 2019 yılında 355 bin 178 yerli, 69.027 yabancı olmak üzere toplam 424 bin 205 kişi ziyaret etti. 2020 yılında beklenen ziyaretçi sayısının tur programları ve tanıtım çalışmaları ile 1.000.000’u geçmesi bekleniyor.

Ayrıca dünyada ortaya çıkarılmış son Mithras Tapınağı’nın da bulunduğu Zerzevan Kalesi’ne ziyaretçilerin daha kolay ulaşmaları için gerekli olan fiziki altyapı çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi için de ilgili kurumların daha hassas davranmaları konusunda fikir birliğine varıldı.

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