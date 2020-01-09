TürkAkım'ın açılışı Rus medyasında

TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı Rus basınında geniş bir yer buldu. Bu olayı birileri, Rus gazının ihracatının çeşitlendirilmesinin yeni bir aşaması olarak değerlendirirken diğerleri, Türkiye’nin önemli bir enerji merkezine dünüşme sürecinin yeni bir adımı olarak nitelendirdi.

Rusya’nın resmi “Rusya Gazetesi”ne göre Türk Akımı’nın devreye sokulması, Rus mavi yakıt ihracatının çeşitlendirilmesinin yeni bir aşamasının tamamlanması anlamına gelmektedir.

“Russia Today” (RT) TV kanalının sitesinde Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev’in ifadelerine yer verilerek, TürkAkım hattının faaliyete geçmesinin son derece önemli olduğu ve Türkiye ile yeni ortaklıkların geliştirilmesi için sağlam bir platform oluşturduğu belirtildi.

“Moskovskiy Komsomolets” gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türk Akımı’nın devreye sokulması, Rus-Türk stratejik ortaklığının somut sonuçlar ürettiğinin açık bir göstergesi olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Rusya ile yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceği açıklamalarını öne çıkardı.

“Nezavisimaya” (Bağımsız) gazetesi, Türk Akımı ve TANAP’ın hizmete girmesiyle Türkiye’nin kazançlı konuma geldiğini ve rekabetçi fiyatlardan gaz alma imkanına kavuştuğunu yazdı. Türk Akımı’nın stratejik bir proje olduğuna vurgu yapan gazete, enerji piyasalarındaki geçici fiyat dalgalanmalarının projeyi olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. Nezavisimaya gazetesi, Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı olmadığı açıklamasına yer vererek Türkiye’nin aşamalı olarak dünya enerji merkezlerinden birine dönüşmekte olduğunu yazdı.

Ekonomi gazetesi “Vedomosti”, Gazprom’un yeni deniz boru hattıyla gazı tedarik etmeye başladığını belirterek 1 Ocak’tan itibaren Bulgaristan’a yapılan ihracat sevkiyatlarının tamamının Ukrayna yolundan yeni ihracat gaz boru hattına aktarıldığını yazdı. Gazetenin verdiği bilgiye göre, Türk Akımı’nın ikinci hattıyla 3.5 milyar metreküp Bulgaristan’a, 2.5 milyar metreküp Sırbistan’a, 6 milyar metreküp de Macaristan’a sevk edilecek.

İş dünyası kanalı olarak bilinen “RBC” kanalının sitesinde Gazprom Başkanı Aleksey Miller’in, Gazprom’un Yamal sahalarındaki gaz rezervlerinin önümüzdeki 110 yıl boyunca Türk Akımı yoluyla gazın tedarik edilmesi için yeterli olduğu açıklamasına yer verildi.

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