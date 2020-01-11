Bakan Pekcan: Türkiye küresel ekonominin bunalım koşullarına rağmen ticaretini artırıyor

DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri töreninde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Ticaret savaşları bütün dünyayı etkiliyor. Türkiye ticaretini artırmaya gayret sarf ediyor. Bu sene küresel ekonomideki bunalım koşullarına rağmen Türkiye’nin ihracatı yüzde 2.04 artarak 180 milyar doları geçti” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ticari Diplomasi Ödülleri töreninde konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Küresel ekonomi çok zorlu bir dönemden geçiyor. Dünyada ticaret savaşları, ülkemizin yakın coğrafyasında gördüğümüz siyasi gerilimler, belirsizlikler ve hatta çatışma durumları, Hong Kong’dan Latin Amerika’ya kadar olan iç kargaşalar, küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Böyle bir ortamda ticari diplomasinin, özellikle özel sektör eliyle yürütülen uluslararası ilişkilerin rolü daha kuvvetli hale geldi” dedi.

‘Ticaret savaşları bütün dünyayı etkiliyor, Türkiye buna rağmen ticaretini artırmaya gayret ediyor’

Bakan Pekcan, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinden aldığı payın giderek arttığını söyleyerek “Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinden aldığı pay 2018 yılında yüzde 58.7’ye çıktı. Yani gelişmekte olan ülkeler dünya ekonomisinden daha fazla pay almaya başladı. Ticaret savaşları her ne kadar ABD ve Çin ekonomisi arasında gibi görünse de genel çerçeveye baktığımızda ticaret savaşı bütün küresel ekonomiyi etkilemiş durumda. Türkiye bu şartlar altında, küresel ortama rağmen ticaretini, ihracatını artırmaya gayret sarf ediyor. Devletler arası ticari diplomasi arandığı zaman TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve DEİK gibi özel sektörlerin devreye girmesi kritik önemde. Yeni dönemde iş konseylerinin ihracatımızın arzu ettiğimiz seviyelere gelmesinde büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye’nin ihracatı 2019 senesinde, küresel ekonominin bunalımına rağmen yüzde 2.04 arttı’

Pekcan “Bu sene küresel ekonomideki bunalım koşullarına rağmen Türkiye’nin ihracatı yüzde 2.04 artarak 180 milyar doları geçti. Bu yüzde az bir artış gibi görünebilir fakat 2019 yılı Eylül ayı itibariyle dünyada ihracatını en çok artıran ülkelerin, ihracatları yüzde 2,7 azalmış durumda. Hatta Japonya’nın yüzde 4.5, Almanya’nın yüzde 5.5, Güney Kore’nin yüzde 9.8 oranında ihracatı azalmış. Türkiye’nin ilk dokuz aylık ihracatı yüzde 2.6 artmış durumdaydı. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Türkiye dünya ticaretinde ihracatını artıran yedinci ülke. Dolar bazında ihracat artışında Türkiye beşinci sırada” dedi ve ekledi:

“Dış ticaret açığımızı yüzde 45 oranında düşürerek 54 milyar dolardan 29 milyar dolar seviyesine getirdik. İhracatın ithalatı karşılama oranı bu sene 85.8 seviyesine ulaştı. Son 62 senenin en yüksek oranı.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın konuşmasının ardından DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. DEİK İş Konseyleri’nin 7 farklı kategoride ödüllerini aldığı törende ‘Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi’ kategorisinin kazananları Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi ve Türkiye-Nijerya İş Konseyi oldu.

‘İyi İlişkiler ve Kazanım’ kategorisinin kazananları Sağlık İş Konseyi ve Türkiye-Suriye İş Konseyi olurken, ‘Medya Görünümü’ kategorisinin kazananları ise Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi oldu.

‘Paydaşlarla İlişkiler’ kapsamında Türkiye-Çin İş Konseyi ve Türkiye-Angola İş Konseyi ödülleri aldı. Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi ve Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi de ödül kazananlar arasında yer aldı.

‘Hedeflerini Gerçekleştirme’ kategorisinde de Yurtdışı Yatırımlar Konseyi ve Türkiye-Sırbistan İş Konseyi ödüllerini aldı. ‘Üstün Performans’ kapsamında ise ödülleri Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi ve Türkiye-Libya İş Konseyi aldı.

Törenin sonunda ise DEİK Başkanı Nail Olpak onur ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a takdim etti.

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