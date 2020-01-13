Nurhan Suerdem: Bir gün kadınlar erkeklerin yerine geçecek, dünyayı kadınlar kurtaracak

Yazar Nurhan Suerdem, “Mezun olduktan sonra devlet bizi işe almadı. Erkekleri alıyorlardı, kadını işe almak istemiyorlardı. Bankalara bile müfettiş olarak almazlar memur olarak alırlardı. Kadınlar erkekler gibi gezemezdi. Bir gün kadınlar erkeklerin yerine geçecektir diye düşünüyorum. Kadınlar kurtaracak bu dünyayı” dedi.

‘Mezun olduktan sonra devlet bizi işe almadı, erkekleri alıyorlardı’

Birçok şirkette uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2011 yılında profesyonel çalışma yaşamını noktalayarak o tarihten sonra edebiyat üzerine çalışan’le öykü kitabı ‘Maruzatım Var’ üstüne konuştuk.

1971- 1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyan Suerdem, 1971 yılının Siyasal’a en çok kız öğrencinin girdiği yıl olduğunu vurguladı:

“Mezun olduktan sonra devlet bizi işe almadı. Erkekleri alıyorlardı, o zamanlar devlet, kadını işe almak istemiyordu. Sayıştay’a alırlardı daha ziyade. Bankalara bile müfettiş olarak almazlar memur olarak alırlardı. Çünkü (bu düşünceye göre) kadınlar gezemezdi erkekler gibi. Bizler bankalara memur olarak başlayabilirdik. İnşallah bir gün kadınlar erkeklerin yerine geçecektir diye düşünüyorum. Kadınlar kurtaracak bu dünyayı.”

D&R'ın kuruluşunda Mali İşler Genel Müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Türkiye'nin en önemli restoranlarını içinde barındıran İstanbul Doors Grubu’nda (Kitchenette, Da mario, Vogue, Anjelik, Zuma, Gina, Wanna vb) önce danışman olarak çalışan sonra da Genel Müdürlük yapan Suerdem 2011 yılında çalışma hayatını noktalayarak 2012 yılında Murat Gülsoy Yaratıcı Yazarlık Atölyesine gitmiş ve 2015 yılında ‘Yok bi Şey’ adlı öyküsüyle altKitap öykü yarışmasına katılmış ve o yılki ‘Seçki’de öyküsü yer almış.

2016 yılında BÜ Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Açık Radyo işbirliği ile yapılan ve Can yayınları tarafından basılan ‘Türkiye Hikayelerini Anlatıyor’ kitabında yer alan 127 öykü arasında Suerdem’in 4 öyküsü bulunuyor.

1960 İhtilali’ne ve 1963 darbe girişimine yakından şahit olan Suerdem, “Ömür biter askeri ve sivil darbeler bitmezmiş” dedi.

Suerdem, “Yıllar önce ‘İffet, sadece bir isim değil aynı zamanda kadının süsüdür’ söylemine şahit olmuştum. Çok sinirlendim, bunun üzerine kitabımda olan öykülerden birini yazdım. Namus, kadının bekareti üstünden ele alınmamalı” şeklinde konuştu.

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