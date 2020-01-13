AK Partili Çonkar: Libya'da alınan inisiyatif diğer kriz bölgeleri için örnek olmalı

Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusundaki birikiminin Libya'daki süreçte etkili olduğunu belirten AK Partili Çonkar'a göre iki ülkenin işbirliği bölgenin refahı açısından önem kazanıyor. Bu inisiyatifin dünyanın diğer kriz bölgeleri için örnek oluşturabileceğini belirten Çonkar, "Türkiye ve Rusya'nın çabaları ABD ve AB tarafından desteklenmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta TürkAkım’ın açılışı kapsamında İstanbul’da bir araya gelmiş ve iki lider ortak bir açıklama ile Libya’da ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’da taraflarca da ateşkesin kabul edilmesi diplomasi yolunu açmış oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, ‘Libya’da barış ve istikrarı sağlama çabaları’ kapsamında Moskova’da Rus mevkiidaşlarıyla bir araya gelirken, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter görüşmesi de ateşkes çağrısının ardından dikkat çeken gelişmeler olarak yansıyor.

'Türkiye ve Rusya'nın işbirliği bölge refahı açısından önem kazanıyor'

Süreci Sputnik’e değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, “Türkiye ve Rusya özellikle bölgesel konularda ortak hareket ettikleri zaman çok olumlu sonuçlar elde edildiğini Suriye’de yaşanan süreçlerde de görmüştük. Şimdi Libya’da da benzer bir şekilde Türkiye ve Rusya’nın inisiyatif almasıyla ateşkesin sağlanması noktasına gelindi. Bu her şeyden önce insani trajedilerin, kan dökülmesinin önlenmesi açısından büyük bir başarıdır” dedi.

Bu noktada iki önemli bölgesel güç olan Türkiye ve Rusya’nın özellikle siyasi konularda işbirliği yapmalarının bölgenin istikrarı, refahı açısından önem kazandığını belirten Çonkar, “Dünyada özellikle inisiyatif alamayan ve liderlik gösteremeyen hükümetlerin yoğun olduğu bir dönemden geçilirken, Türkiye ve Rusya’nın liderlerinin inisiyatif koyabilmeleri ve netice alabilmeleri bölge ve dünya için çok değerli. Bu anlamda Türkiye ve Rusya’nın çabalarının tüm ülkeler tarafından, Avrupa Birliği tarafından, ABD tarafından da desteklenmesi gerekir” diye konuştu.

Moskova’daki temasların sahaya ve ilerletilecek diplomatik sürece etkisine dikkat çeken Çonkar, “Burada çok önemli bir boyut var; bu çalışmalar dış politika bağlamında, istihbarat, askeri anlamda büyük emekler, alt yapı gerektiriyor. Bütün kurumların devrede olduğu süreçler. Türkiye ve Rusya’nın da bu kanalları açarak, birbirlerine güven telkin ederek diplomatik bir sonuca ulaşılmasında bu temasların etkisi büyük. Bu anlamda çok boyutlu çalışmaların yürütülmesi önemli” dedi.

'Türkiye ve Rusya önemli tecrübeler yaşadı, Libya bu birikimin sonucu'

AK Partili Çonkar, Türkiye ve Rusya tarafından alınan inisiyatifin dünyanın diğer kriz bölgeleri için örnek oluşturabileceğini kaydederken, “Keşke belli ülkeler de bu tür inisiyatifler kullanarak netice alabilseler. Türkiye ve Rusya bunun güzel bir örneğini sergilediler. Biz parlamenterler olarak, bölgemizde işbirliği, barış, istikrar istiyoruz. Özellikle, Orta Doğu, Kuzey Afrika coğrafyasında yaşanan acıların son bulmasını istiyoruz. Batının bu konudaki yanlış tutumlarını henüz düzeltmediğini görmek bizi üzüyor ama Türkiye ve Rusya’nın çabaları da ümit veriyor” diye konuştu.

Türkiye ve Rusya’nın Suriye konusunda; Astana ve Soçi süreçleriyle birlikte önemli bir tecrübe yaşadığını, bir güven zemininin oluşturulduğunu belirten Çonkar, bunun getirdiği birikimle Libya’daki sürecin ilerletildiği görüşünde.

Çonkar, “Bunun da bir kar topu gibi etki sağladığını görmekteyiz. Uzun vadeli, istikrarlı ilişkiler ülkeler arasında geliştiği zaman sorunlara çözüm üretebilmek çok daha kolaylaşıyor. Özellikle Arap Baharı sürecinden sonra bu tarz bir inisiyatifin oluşup hızlı bir şekilde sahaya yansıyabilmesi, bu kaos ortamında, bu ülkelerin çok karmaşıklaşmış ortamında büyük bir değerdir ve bu süreçlerin önünün açılıp herkes tarafından desteklenmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.