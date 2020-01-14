Kayıt
17:52 14 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye-Türkiye sınırı

    MİT Başkanı’nın görüşmesi Türkiye-Suriye ilişkilerini nasıl etkiler?

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104042/99/1040429965.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202001141041009729-mit-baskaninin-gorusmesi-turkiye-suriye-iliskilerini-nasil-etkiler/

    MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’da Suriyeli mevkidaşı ile görüşmesi “Türkiye-Suriye ilişkilerini nasıl etkiler?” sorusunu da gündeme getirdi. Muhalefet görüşmeyi olumlu bulup Ankara ile Şam diyaloğunun önemine vurgu yaptı.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile bir araya geldi. Suriye devlet medyasının kamuoyuna duyurduğu bu görüşme Meclis’te siyasetçilerinde gündemindeydi.

    Milli Savuna Bakanı Akar: Türkiye bulunduğu konum itirabiriyle…

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin konuya ilişkin sorularıyla karşılaştı. Akar, “MİT Başkanı'nın Suriye istihbarat başkanı ile görüştüğü haberleri geçildi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir" şeklindeki sorulara, "Türkiye bulunduğu konum itibarıyla uluslararası arenada hem ülkemizin hak ve menfaatlerini sağlamak hem de bölgede barış ve huzurun gerçekleşmesine katkı sağlamak için yetkili ve ilgili kurumlarımız, kuruluşlarımız çeşitli faaliyetler yapıyorlar.  Bu faaliyetlerle bütün mesele, barışa huzura katkı sağlamak” yanıtını vermekle yetindi.

    İYİ Parti Lideri Akşener: Demek ki başladılar, bu da iyi bir şey

    Daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sinirini, enaniyetini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e TBMM’de söz konusu görüşme soruldu. Akşener, "Sayın Erdoğan'ı aklı selime davet etmiştim. 'İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak Suriye'ye gideceğim' demedim, 'Siz sinirinizi, egonuzu, öfkenizi yenemiyorsanız ben görüşmeye ve bu meseleyi devlet adına çözmeye hazırım' demiştim. Demek ki başladılar. Bu da iyi bir şey” değerlendirmesinde bulundu.

    CHP’li Toprak: Çok olumlu buluyor ve destekliyoruz

    Sputnik’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Suriyeli mevkidaşı ile görüşmesini ‘olumlu gördüğünü’ söyledi. Toprak, “Sonuçta MİT, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir organı. Eğer MİT Başkanı görüşüyorsa demek ki bir sakınca görülmüyor demektir. Artık Dışişleri’nin de hükümet yetkililerinin de bu görüşmeye devam etmesi lazım” dedi. Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Unutulmamalıdır ki Akdeniz’deki çıkarlarımız için Suriye çok önemli bir nokta. Suriye’de Türkiye çok büyük enerjisini kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. O enerji kaybını durdurmanın yolu Suriye ile belli bir noktaya gelmesi lazım. İdlib’teki göçün altında da bu var, hidrokarbon gazının Akdeniz’e çıkartılmasının altında da bu var. Türkiye’nin uluslararası alandaki ihracatında da bu var. Yani bunların hepsinin mutlaka oturulup konuşulup bir şeye bağlanması lazım. MİT  Başkanı’nın görüşmesini çok olumlu karşılıyoruz ve CHP olarak da destekliyoruz.

    ‘Eğer sorumluluğu hükümet almak istemiyorsa parlamentoda heyet oluşturulur'

    Eğer sorumluluğu hükümet almak istemiyorsa biz direk görüşürsek yarın öbür gün niye bunu yaptı deyip bir mahcubiyet yaşıyorsa parlamentoda tüm partileri kapsayan bir heyet oluşturulur. Bu heyet Suriye’deki parlamento ile bu adımı atabilir. Dostluk grupları var, dostluk grupları bu tip konularda görüşebilir diye düşünüyorum. Çok olumlu görüyorum ve destekliyoruz. MİT, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir kurumu, eğer resmi kurum görüşüyorsa sakınca görünmüyor demektir, sakınca görünmüyorsa bunun devletin diğer birimlerinde de devam etmesi lazım.

    Sınırda İdlib’te 3 milyon insan var, bu 3 milyon insanın büyük bir kısmı da çadır kentte tutuluyor. Her an Türkiye’ye bir göç dalgası gelebilir. Onlara hukuki güvence sağlayarak, onların yurtlarına dönmelerine katkı vermeliyiz. Türkiye zaten 5 milyon bir göçmenle sorun yaşıyor bir de onlarla yaşamasın.”

    İYİ Partili Sezgin: Milletin sesi değil Putin’in talebi sağladı

    TBMM Dışişleri Komisyonu’nun İYİ Partili üyesi Aydın Milletvekili Aydın Sezgin de Sputnik’e yaptığı  açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında alt düzeyde görüşmelerin yapıldığının zaten konuşulduğuna dikkat çekti. Sezgin, "Bu zaten konuşuluyordu alt düzey görüşmelerin yapıldığı. Şimdi artık resmileştirdiler. Nasıl resmileştirildi? Putin’in ısrarıyla resmileştirildi. Muhalefet çok uzun zamandan beri iktidar ile Esad arasında temasların bir an önce başlatılması talebinde bulunuyordu. Bunu milletin sesi değil Putin’in talebi, başka bir kelime kullanmıyorum talep yerine, Putin’in talebi sağladı” dedi.

    'Bundan sonra daha da artacaktır bu temaslar'

    İYİ Partili Sezgin, “Bundan sonraki süreçte ne bekliyorsunuz?” sorusuna ise, “Bundan sonra daha da artacaktır bu temaslar” yanıtını verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında Türkiye'nin 2020'de Suriye ile sürpriz bir şekilde ilişkileri geliştirme yönünde adım atıp atmayacağına yönelik soru üzerine, "Siyasi bir çözüm olmadan beklediğiniz anlamda bir gelişme olamayacağını söyleyebilirim” demişti. Hükümetten gelen bu mesajı da değerlendiren eski büyükelçi Aydın Sezgin, şunları söyledi:

    'Görüşmeleri Türkiye’nin çıkarına uygun olarak görüyoruz'

    “Siyasi çözüm bulunması için siyasi görüşme olması lazım. Siyasi görüşme olmadan siyasi çözüm bulunur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Biz diplomaside önce siyasi görüşme yaparız sonra siyasi çözüm yaparız. Siyasi çözüm bulup siyasi görüşme yapılmaz. Eğer hükümet böyle söylüyorsa demek ki mantığında yeniden bir hatayı ifade ediyor. Suriye ile eğer belirli bir çözüme ulaşmak istiyorsak, Suriye’de ve Suriye ile komşuları arasında bir çözüm sağlamak istiyorsak mutlaka bunun görüşme yoluyla yapılması icap ediyor. Bunu savaşarak gerçekleştiremeyeceğiz. Ayrıca Suriye’den yönelik Türkiye’ye çok ağır tehditleler var. O ağır tehditlerin Suriye iktidarıyla birlikte Şam ile birlikte ortak çıkar noktalarını da yakalayarak tasfiye edilmesi icap ediyor. Onun için biz bu görüşmeleri Türkiye’nin çıkarına uygun olarak görüyoruz."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Aydın Sezgin, Ali Memlük, Hulusi Akar, Türkiye, Suriye, Hakan Fidan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.
    Sibirya kurdu ‘Fıstık’ın ilk kar sevinci
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet