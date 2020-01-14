MİT Başkanı’nın görüşmesi Türkiye-Suriye ilişkilerini nasıl etkiler?

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’da Suriyeli mevkidaşı ile görüşmesi “Türkiye-Suriye ilişkilerini nasıl etkiler?” sorusunu da gündeme getirdi. Muhalefet görüşmeyi olumlu bulup Ankara ile Şam diyaloğunun önemine vurgu yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile bir araya geldi. Suriye devlet medyasının kamuoyuna duyurduğu bu görüşme Meclis’te siyasetçilerinde gündemindeydi.

Milli Savuna Bakanı Akar: Türkiye bulunduğu konum itirabiriyle…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin konuya ilişkin sorularıyla karşılaştı. Akar, “MİT Başkanı'nın Suriye istihbarat başkanı ile görüştüğü haberleri geçildi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir" şeklindeki sorulara, "Türkiye bulunduğu konum itibarıyla uluslararası arenada hem ülkemizin hak ve menfaatlerini sağlamak hem de bölgede barış ve huzurun gerçekleşmesine katkı sağlamak için yetkili ve ilgili kurumlarımız, kuruluşlarımız çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Bu faaliyetlerle bütün mesele, barışa huzura katkı sağlamak” yanıtını vermekle yetindi.

İYİ Parti Lideri Akşener: Demek ki başladılar, bu da iyi bir şey

Daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sinirini, enaniyetini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e TBMM’de söz konusu görüşme soruldu. Akşener, "Sayın Erdoğan'ı aklı selime davet etmiştim. 'İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak Suriye'ye gideceğim' demedim, 'Siz sinirinizi, egonuzu, öfkenizi yenemiyorsanız ben görüşmeye ve bu meseleyi devlet adına çözmeye hazırım' demiştim. Demek ki başladılar. Bu da iyi bir şey” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Toprak: Çok olumlu buluyor ve destekliyoruz

Sputnik’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Suriyeli mevkidaşı ile görüşmesini ‘olumlu gördüğünü’ söyledi. Toprak, “Sonuçta MİT, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir organı. Eğer MİT Başkanı görüşüyorsa demek ki bir sakınca görülmüyor demektir. Artık Dışişleri’nin de hükümet yetkililerinin de bu görüşmeye devam etmesi lazım” dedi. Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Unutulmamalıdır ki Akdeniz’deki çıkarlarımız için Suriye çok önemli bir nokta. Suriye’de Türkiye çok büyük enerjisini kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. O enerji kaybını durdurmanın yolu Suriye ile belli bir noktaya gelmesi lazım. İdlib’teki göçün altında da bu var, hidrokarbon gazının Akdeniz’e çıkartılmasının altında da bu var. Türkiye’nin uluslararası alandaki ihracatında da bu var. Yani bunların hepsinin mutlaka oturulup konuşulup bir şeye bağlanması lazım. MİT Başkanı’nın görüşmesini çok olumlu karşılıyoruz ve CHP olarak da destekliyoruz.

‘Eğer sorumluluğu hükümet almak istemiyorsa parlamentoda heyet oluşturulur'

Eğer sorumluluğu hükümet almak istemiyorsa biz direk görüşürsek yarın öbür gün niye bunu yaptı deyip bir mahcubiyet yaşıyorsa parlamentoda tüm partileri kapsayan bir heyet oluşturulur. Bu heyet Suriye’deki parlamento ile bu adımı atabilir. Dostluk grupları var, dostluk grupları bu tip konularda görüşebilir diye düşünüyorum. Çok olumlu görüyorum ve destekliyoruz. MİT, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir kurumu, eğer resmi kurum görüşüyorsa sakınca görünmüyor demektir, sakınca görünmüyorsa bunun devletin diğer birimlerinde de devam etmesi lazım.

Sınırda İdlib’te 3 milyon insan var, bu 3 milyon insanın büyük bir kısmı da çadır kentte tutuluyor. Her an Türkiye’ye bir göç dalgası gelebilir. Onlara hukuki güvence sağlayarak, onların yurtlarına dönmelerine katkı vermeliyiz. Türkiye zaten 5 milyon bir göçmenle sorun yaşıyor bir de onlarla yaşamasın.”

İYİ Partili Sezgin: Milletin sesi değil Putin’in talebi sağladı

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun İYİ Partili üyesi Aydın Milletvekili Aydın Sezgin de Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında alt düzeyde görüşmelerin yapıldığının zaten konuşulduğuna dikkat çekti. Sezgin, "Bu zaten konuşuluyordu alt düzey görüşmelerin yapıldığı. Şimdi artık resmileştirdiler. Nasıl resmileştirildi? Putin’in ısrarıyla resmileştirildi. Muhalefet çok uzun zamandan beri iktidar ile Esad arasında temasların bir an önce başlatılması talebinde bulunuyordu. Bunu milletin sesi değil Putin’in talebi, başka bir kelime kullanmıyorum talep yerine, Putin’in talebi sağladı” dedi.

'Bundan sonra daha da artacaktır bu temaslar'

İYİ Partili Sezgin, “Bundan sonraki süreçte ne bekliyorsunuz?” sorusuna ise, “Bundan sonra daha da artacaktır bu temaslar” yanıtını verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında Türkiye'nin 2020'de Suriye ile sürpriz bir şekilde ilişkileri geliştirme yönünde adım atıp atmayacağına yönelik soru üzerine, "Siyasi bir çözüm olmadan beklediğiniz anlamda bir gelişme olamayacağını söyleyebilirim” demişti. Hükümetten gelen bu mesajı da değerlendiren eski büyükelçi Aydın Sezgin, şunları söyledi:

'Görüşmeleri Türkiye’nin çıkarına uygun olarak görüyoruz'

“Siyasi çözüm bulunması için siyasi görüşme olması lazım. Siyasi görüşme olmadan siyasi çözüm bulunur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Biz diplomaside önce siyasi görüşme yaparız sonra siyasi çözüm yaparız. Siyasi çözüm bulup siyasi görüşme yapılmaz. Eğer hükümet böyle söylüyorsa demek ki mantığında yeniden bir hatayı ifade ediyor. Suriye ile eğer belirli bir çözüme ulaşmak istiyorsak, Suriye’de ve Suriye ile komşuları arasında bir çözüm sağlamak istiyorsak mutlaka bunun görüşme yoluyla yapılması icap ediyor. Bunu savaşarak gerçekleştiremeyeceğiz. Ayrıca Suriye’den yönelik Türkiye’ye çok ağır tehditleler var. O ağır tehditlerin Suriye iktidarıyla birlikte Şam ile birlikte ortak çıkar noktalarını da yakalayarak tasfiye edilmesi icap ediyor. Onun için biz bu görüşmeleri Türkiye’nin çıkarına uygun olarak görüyoruz."

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